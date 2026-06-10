"Это угроза для всех". Пентагон попросил союзников о помощи

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Андрей Коц. В США опасаются, что в одиночку не вытянут конфликт с КНР. Это косвенно подтвердил министр войны Пит Хегсет, выступив в Сингапуре перед главами оборонных ведомств стран-союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе и призвав их увеличить военные расходы. О планах Пентагона — в материале РИА Новости.

Конец эпохи

От Японии, Австралии, Индонезии, Южной Кореи и ряда других государств американцы ожидают траты на оборону на уровне 3,5 процента ВВП. Хегсет указал, что региону необходимо нарастить военную мощь. "Эпоха, когда Соединенные Штаты субсидировали богатые страны, закончилась. Нам нужны партнеры, а не протектораты", — подчеркнул он.

© REUTERS / Edgar Su Глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления на форуме Шангри-Ла в Сингапуре © REUTERS / Edgar Su Глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления на форуме Шангри-Ла в Сингапуре

Цель не стал скрывать: "противостояние растущему влиянию Китая". По сути дела, Вашингтон пытается создать "азиатскую НАТО", но сильно вкладываться в новую организацию финансово пока не готов. Поэтому и хочет переложить на союзников львиную долю расходов.

Впрочем, совсем уж обострять отношения с Пекином американцы пока не намерены. Так, Хегсет в своей речи не упомянул Тайвань, а Дональд Трамп, напомним, после личной встречи с главой КНР Си Цзиньпином поставил на паузу сделку по продаже Тайбэю оружия на 14 миллиардов долларов.

Беспрецедентный рост

Между тем американский министр был абсолютно прав, когда заявил о "беспрецедентном наращивании военной мощи" КНР. С 2015-го расходы Китая на оборону увеличились в полтора раза — с 199 миллиардов долларов до 317 миллиардов. По этому показателю Поднебесная занимает второе место в мире после США. Не менее 40 процентов бюджета (то есть до 150 миллиардов в год) идет на серийные закупки современных вооружений.

© AP Photo / Zha Chunming Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая © AP Photo / Zha Chunming Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая

По ядерному потенциалу Китай уже опередил Великобританию, Францию и сравним только с США и Россией. На январь прошлого года ядерный щит насчитывал 600 боезарядов (против 500 в 2024-м). В пустынных районах страны построено 350 высокозащищенных шахт для межконтинентальных баллистических ракет. По прогнозам американских экспертов, к 2030-му арсенал может превысить 1000 боеголовок.

Военно-морские силы — крупнейшие в мире по количеству кораблей. По этому показателю они превосходят США, хотя и уступают в количестве кораблей первого ранга. Однако отставание сокращается. В ноябре прошлого года ВМС НОАК приняли на вооружение третий авианосец "Фуцзянь" полностью домашнего проекта — вдобавок к "Ляонину" и "Шаньдуну". Строительство четвертого корабля было официально подтверждено. Возможно, он станет первым китайским авианосцем с ядерной силовой установкой.

© Getty Images / VCG Китайский авианосец "Фуцзянь" © Getty Images / VCG Китайский авианосец "Фуцзянь"

Всего к 2035-му планируется построить шесть новых "плавучих аэродромов", что доведет их количество до девяти. У США на сегодняшний день — одиннадцать.

Китай уверенно чувствует себя и в воздухе. Если еще в 2010-х основную массу в ВВС НОАК составляли самолеты третьего поколения, то к сегодняшнему дню ситуация изменилась кардинально. КНР ежегодно вводит в строй 135–160 новых боевых самолетов: J-20 (пятое поколение), J-16 и J-10C (4+ поколение). К 2030-му планируют полностью обновить истребительный парк.

Сухопутные войска НОАК за последние годы значительно сократились в численности. Массовая пехота уступила более технологичным и мобильным формированиям. Китай активно внедряет в армию все современные ноу-хау военно-промышленного комплекса, делая ставку на БПЛА и автономные наземные платформы, объединенные в единую информационную сеть и способные к самостоятельным действиям.

Взломать крепость

По оценкам американских экспертов, КНР при нынешних темпах развития вооруженных сил будет способна выйти с США на паритет к 2030-2035-му. Разумеется, это вызывает тревогу в Пентагоне, поэтому меры принимают уже сейчас.

В Вашингтоне опасаются, что НОАК способна создать над Тайваньским проливом так называемую зону запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2/AD) — территорию, надежно прикрытую средствами ПВО и береговыми ракетными комплексами, где западная авиация и корабли в случае конфликта понесут неоправданно высокие потери.

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS © Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS

Взламывать эту крепость по замыслу командования предстоит Сухопутным войскам. Для этого на Тихом океане еще в 2021-м сформировали многодоменную оперативную группу (Multi-Domain Task Force, MDTF). Состав и численность этого подразделения меняется в зависимости от боевой задачи и условий. Основная ударная сила — высокоточные ракеты — от РСЗО HIMARS до перспективных гиперзвуковых. Особое внимание уделяют разведке, радиоэлектронной борьбе, связи. Также есть специалисты по кибербезопасности.

MDTF в случае столкновения планируют развернуть на первой и второй островных цепях в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Предполагается, что они будут поражать цели в глубине территории КНР. Правда, пока что союзники США в регионе не давали согласие на размещение у себя этих формирований.

Кроме того, еще в 2022-м в Пентагоне объявили о создании в Азиатско-Тихоокеанском регионе тактической группы 76/3 (Task Force 76/3) на основе 7-й экспедиционной ударной группы (Expeditionary Strike Group SEVEN) ВМС США и 3-й экспедиционной бригады морской пехоты. Группе придадут до полутора десятков вымпелов: десантные вертолетоносцы, корабли-доки, суда снабжения. Обеспечивать действия Task Force 76/3 будут несколько вертолетных эскадрилий, истребители морской авиации, конвертопланы. Флагманом станет корабль управления USS Blue Ridge, приписанный к японскому порту Йокосука. А главной задачей тактической группы будет защита Тайваня, если Китай предпримет десантную операцию на остров.