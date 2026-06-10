Камера-паук едва не прибила оператора на матче сборной Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ Во время матча между сборными Венгрии и Казахстана камера-паук сорвалась с троса и упала на поле.

Сборная Венгрии обыграла команду Казахстана со счетом 3:1.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Камера-паук сорвалась с троса и упала на поле во время товарищеского матча между футбольными сборными Венгрии и Казахстана.

Сборная Венгрии со счетом 3:1 обыграла команду Казахстана во вторник в Дебрецене. На 24-й минуте камера-паук задымилась, сорвалась с троса и рухнула на боковую линию поля, недалеко от оператора матча. Игровое действие в этот момент происходило на другом участке, поэтому никто не пострадал.

Судьи отправили футболистов на перерыв для восстановления водного баланса, пока пожарные убирали обломки, после чего игра была возобновлена.