Камера-паук едва не прибила оператора на матче сборной Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время матча между сборными Венгрии и Казахстана камера-паук сорвалась с троса и упала на поле.
- Сборная Венгрии обыграла команду Казахстана со счетом 3:1.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Камера-паук сорвалась с троса и упала на поле во время товарищеского матча между футбольными сборными Венгрии и Казахстана.
Сборная Венгрии со счетом 3:1 обыграла команду Казахстана во вторник в Дебрецене. На 24-й минуте камера-паук задымилась, сорвалась с троса и рухнула на боковую линию поля, недалеко от оператора матча. Игровое действие в этот момент происходило на другом участке, поэтому никто не пострадал.
Судьи отправили футболистов на перерыв для восстановления водного баланса, пока пожарные убирали обломки, после чего игра была возобновлена.
Обе сборные не сумели выйти на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.