Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремели взрывы.
- Воздушная тревога действует в Харьковской области, а также в ряде районов Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей Украины.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв прозвучал в Харькове... Еще серия взрывов прозвучала в Харькове", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в Харьковской области, а также в ряде районов Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей Украины.
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