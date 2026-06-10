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ООН должна попытаться помочь урегулированию на Украине, заявила Гринспан - РИА Новости, 10.06.2026
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06:00 10.06.2026
ООН должна попытаться помочь урегулированию на Украине, заявила Гринспан

Гринспан: ООН должна попытаться помочь урегулированию на Украине

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ребека Гринспан заявила, что ООН должна попытаться сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине.
  • По словам Гринспан, ООН должна убедить стороны конфликта, что у организации есть предложения для переговоров.
ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. ООН должна попытаться сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине, заявила РИА Новости кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан.
"Я думаю, что ООН должна попытаться (решить этот конфликт). Мы должны попытаться и убедить (стороны), что у нас есть что-то, что можно положить на стол переговоров", - заявила она на вопрос о том, как она планирует способствовать разрешению конфликта на Украине в случае избрания на пост генсека.
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Ранее Гринспан заявила о готовности работать с Россией, назвав диалог с РФ ключевым для организации.
Она также ранее заявляла, что в случае избрания будет работать над достижением мира на Украине.
На пост генсека ООН претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.
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