ООН должна попытаться помочь урегулированию на Украине, заявила Гринспан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ребека Гринспан заявила, что ООН должна попытаться сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине.
- По словам Гринспан, ООН должна убедить стороны конфликта, что у организации есть предложения для переговоров.
ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. ООН должна попытаться сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине, заявила РИА Новости кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан.
Ранее Гринспан заявила о готовности работать с Россией, назвав диалог с РФ ключевым для организации.
Она также ранее заявляла, что в случае избрания будет работать над достижением мира на Украине.
На пост генсека ООН претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.