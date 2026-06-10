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"Гранд Сервис Экспресс" скорректировал график движения поездов "Таврия" - РИА Новости, 10.06.2026
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13:38 10.06.2026
"Гранд Сервис Экспресс" скорректировал график движения поездов "Таврия"

"Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов до конца сентября

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Гранд Сервис Экспресс» скорректировал график курсирования пассажирских поездов «Таврия» с 10 июня до конца сентября 2026 года.
  • Часть поездов «Таврия» теперь следует только до Керчи.
  • Поезда, следующие в Крым до своих конечных станций, курсируют по обновленному расписанию, среди них поезда № 18/17, № 28/27, № 25/26, № 316/315 и другие.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Гранд Сервис Экспресс" скорректировал график курсирования своих пассажирских поездов "Таврия" с 10 июня до конца сентября, сообщает компания.
"Изменения в движении поездов "Таврия", отправляющихся на полуостров Крым полным маршрутом (до своих конечных станций), с 10 июня до конца сентября 2026 г. …В связи с решениями оперативного штаба Республики Крым в расписание поездов "Таврия" вносятся изменения. ... Часть поездов Таврия теперь следует только до Керчи. Расписание движения этих поездов будет опубликовано отдельно", - говорится в сообщении.
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Поезда, следующие в Крым до своих конечных станций (Симферополь, Севастополь, Феодосия), начиная с 10 июня курсируют по обновленному расписанию. Речь идет о поездах № 18/17 Москва - Симферополь, № 28/27 Москва - Симферополь, № 25/26 Минеральные Воды – Симферополь, № 316/315 Адлер — Симферополь.
Также, изменения в расписании распространяются на составы № 168/167 Москва - Симферополь, № 179/180 Санкт-Петербург— Симферополь (вместо Санкт-Петербург – Евпатория) и № 92/91 Москва - Севастополь.
Помимо этого, скорректирован график движения поездов № 474/473 Смоленск— Симферополь и № 453/454 Москва – Симферополь с вагонами беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь. Уточняется, что для групп беспересадочных вагонов этого поезда расписание не меняется.
Актуальное расписание поездов доступно на официальном сайте перевозчика.
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СимферопольМоскваРеспублика КрымГранд Сервис Экспресс
 
 
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