Госдума приняла закон о борьбе с допингом в спорте

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, который совершенствует правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяет статус общероссийской антидопинговой организации.

Закон уточняет обязанности спортивных федераций и лиг по соблюдению антидопинговых правил и борьбе с допингом.

Общероссийская антидопинговая организация будет разрабатывать и реализовывать антидопинговые правила в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который совершенствует правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяет статус общероссийской антидопинговой организации.

Документом устанавливается, что предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии с международными договорами РФ, Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями.

Закон уточняет обязанности общероссийских спортивных федераций, региональных спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг. Они обязаны соблюдать антидопинговые правила, участвовать в предотвращении допинга и борьбе с ним, а также в противодействии дискриминации и насилию в спорте.

Под общероссийской антидопинговой организацией понимается некоммерческая организация, являющаяся подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса. Ее целями являются разработка, утверждение и реализация общероссийских антидопинговых правил, а также обеспечение соблюдения этих правил.

Общероссийские антидопинговые правила утверждаются этой организацией в порядке, установленном Минспортом РФ, по согласованию с ним, и должны содержать положения, обязательные для включения в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом.

Закон также уточняет перечень мер по предотвращению допинга, включая проведение допинг-контроля, установление ответственности за нарушения антидопинговых правил, научные исследования, антидопинговую пропаганду в СМИ и повышение квалификации специалистов, проводящих допинг-контроль.

Общероссийская антидопинговая организация будет размещать на своем официальном сайте на русском языке тексты антидопинговых правил и иные документы Всемирного антидопингового агентства и международных антидопинговых организаций.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

"Принятый сегодня закон - важный шаг к укреплению доверия к российскому спорту на международной арене и дальнейшему восстановлению полноценного статуса отечественной антидопинговой системы. Речь идет не о формальном приведении терминологии в соответствие с международными стандартами, а о создании более прозрачных и эффективных механизмов противодействия допингу", - сказал зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту, соавтор проекта Амир Хамитов ("Новые люди") РИА Новости.

По его словам, особое значение имеет расширение перечня антидопинговых нарушений. "Такой подход соответствует лучшим мировым практикам и позволяет бороться с допингом системно, а не точечно. Для российских спортсменов это дополнительная гарантия честной конкуренции и защиты их репутации", - добавил депутат.