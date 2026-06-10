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Госдума приняла закон о борьбе с допингом в спорте - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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13:54 10.06.2026 (обновлено: 14:25 10.06.2026)
Госдума приняла закон о борьбе с допингом в спорте

Госдума утвердила статус общероссийской антидопинговой организации

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, который совершенствует правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяет статус общероссийской антидопинговой организации.
  • Закон уточняет обязанности спортивных федераций и лиг по соблюдению антидопинговых правил и борьбе с допингом.
  • Общероссийская антидопинговая организация будет разрабатывать и реализовывать антидопинговые правила в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который совершенствует правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяет статус общероссийской антидопинговой организации.
Документом устанавливается, что предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии с международными договорами РФ, Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями.
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Закон уточняет обязанности общероссийских спортивных федераций, региональных спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг. Они обязаны соблюдать антидопинговые правила, участвовать в предотвращении допинга и борьбе с ним, а также в противодействии дискриминации и насилию в спорте.
Под общероссийской антидопинговой организацией понимается некоммерческая организация, являющаяся подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса. Ее целями являются разработка, утверждение и реализация общероссийских антидопинговых правил, а также обеспечение соблюдения этих правил.
Общероссийские антидопинговые правила утверждаются этой организацией в порядке, установленном Минспортом РФ, по согласованию с ним, и должны содержать положения, обязательные для включения в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом.
Закон также уточняет перечень мер по предотвращению допинга, включая проведение допинг-контроля, установление ответственности за нарушения антидопинговых правил, научные исследования, антидопинговую пропаганду в СМИ и повышение квалификации специалистов, проводящих допинг-контроль.
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Общероссийская антидопинговая организация будет размещать на своем официальном сайте на русском языке тексты антидопинговых правил и иные документы Всемирного антидопингового агентства и международных антидопинговых организаций.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
"Принятый сегодня закон - важный шаг к укреплению доверия к российскому спорту на международной арене и дальнейшему восстановлению полноценного статуса отечественной антидопинговой системы. Речь идет не о формальном приведении терминологии в соответствие с международными стандартами, а о создании более прозрачных и эффективных механизмов противодействия допингу", - сказал зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту, соавтор проекта Амир Хамитов ("Новые люди") РИА Новости.
По его словам, особое значение имеет расширение перечня антидопинговых нарушений. "Такой подход соответствует лучшим мировым практикам и позволяет бороться с допингом системно, а не точечно. Для российских спортсменов это дополнительная гарантия честной конкуренции и защиты их репутации", - добавил депутат.
Хамитов подчеркнул, что для государства это возможность последовательно выполнять международные обязательства, отстаивая при этом интересы отечественного спорта, и чем прозрачнее и эффективнее антидопинговая система, тем сильнее позиции России в мировом спортивном сообществе.
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РоссияАмир ХамитовСпортГосдума РФ
 
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