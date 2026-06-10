Госдума приняла закон об обязательном вывешивании флага на объектах спорта

По его словам, принятый закон – уважение к истории, к символам, к стране. "Когда девятилетний пацан входит в школьный спортзал и видит над головой триколор, он с детства знает: это моя страна, мои корни, моя ответственность. Наш закон - заявление о том, что мы нация с великой историей и великим спортом. И наши дети, будущие чемпионы, выходя на тренировку, должны видеть над собой цвет своего флага. Должны знать, за что они борются, чем гордятся, кому посвящают свои победы", - добавил депутат.