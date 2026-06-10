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Госдума приняла закон об обязательном вывешивании флага на объектах спорта - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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13:17 10.06.2026 (обновлено: 13:18 10.06.2026)
Госдума приняла закон об обязательном вывешивании флага на объектах спорта

Госдума утвердила закон, обязывающий вывешивать флаг России на объектах спорта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума одобрила закон, который обязывает постоянно вывешивать Государственный флаг России на объектах спорта в государственной или муниципальной собственности.
  • Флаг также должен подниматься или устанавливаться во время проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.
  • Закон вносит изменения в федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации» и вступает в силу со дня его официального опубликования.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и третьем, окончательном чтении закон, который обязывает постоянно вывешивать Государственный флаг России на объектах спорта, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Согласно документу, флаг также должен подниматься или устанавливаться во время проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.
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Закон вносит изменения в федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". Ранее обязанность вывешивать флаг была предусмотрена для образовательных учреждений и организаций, осуществляющих деятельность по реализации молодежной политики.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
"Сегодня мы сделали очень правильный, очень своевременный шаг. Государственный флаг теперь навсегда и на постоянной основе вернулся на главные спортивные арены страны. Чтобы каждый, кто приходит заниматься или болеть, видел: это Россия. Наша страна и наш дом", - сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту, соавтор проекта Дмитрий Свищев (ЛДПР).
По его словам, принятый закон – уважение к истории, к символам, к стране. "Когда девятилетний пацан входит в школьный спортзал и видит над головой триколор, он с детства знает: это моя страна, мои корни, моя ответственность. Наш закон - заявление о том, что мы нация с великой историей и великим спортом. И наши дети, будущие чемпионы, выходя на тренировку, должны видеть над собой цвет своего флага. Должны знать, за что они борются, чем гордятся, кому посвящают свои победы", - добавил депутат.
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