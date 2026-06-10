Билл Гейтс заявил, что не знал о преступлениях Эпштейна

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил конгрессу США, что не знал о преступлениях Джеффри Эпштейна.

Гейтс сообщил, что Эпштейн получил доступ к конфиденциальной информации о его личной жизни.

Гейтс познакомился с Эпштейном в 2011 году, и тот пообещал собрать миллиарды долларов на нужды здравоохранения.

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс в среду заявил конгрессу США, что не знал о преступлениях скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Миллиардер выступил на закрытых слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США.

"Я никогда не был свидетелем того, что Эпштейн занимался преступной деятельностью на постоянной основе, и не располагал никакими сведениями об этом", - сказал Гейтс во вступительном заявлении, которое оказалось в распоряжении телеканала CNN.

Гейтс также подчеркнул, что никогда не был ни на острове Эпштейна, ни у него дома во Флориде

Вместе с тем, он сообщил, что финансист заполучил его личную информацию.

"Я узнал, что Эпштейн получил доступ к конфиденциальной информации о моей личной жизни, в том числе к сведениям о моих супружеских изменах", - добавил он.

По его словам, эти связи не имели никакого отношения к общению с Эпштейном, однако они причинили боль семье.

Гейтс также рассказал, что познакомился с Эпштейном в 2011 году и что тот пообещал собрать миллиарды долларов на нужды здравоохранения.

Перед началом заседания Гейтс сказал журналистам, что пришел на слушания добровольно. Он также выразил надежду на то, что его показания будут полезными.

Публикация финального архива материалов по делу Эпштейна 30 января пролила свет на новые детали отношений основателя Microsoft с покойным финансистом. Согласно документам, обнародованным минюстом США , в частной переписке содержатся сведения о попытках Гейтса скрыть интимные связи с некими девушками, а также данные о тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, с 2002 по 2005 год финансист вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.