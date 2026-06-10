Умер экс-тренер "Жальгириса" и сборной СССР по баскетболу Гарастас

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владас Гарастас, бывший главный тренер «Жальгириса» и сборной СССР по баскетболу, скончался в возрасте 94 лет.
- Пресс-служба клуба выразила соболезнования семье, друзьям и близким тренера.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший главный тренер "Жальгириса" и сборной СССР по баскетболу Владас Гарастас скончался в возрасте 94 лет, сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х.
"От имени всей организации мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким тренера", - говорится в сообщении команды.
С 1989 по 1991 год специалист возглавлял сборную СССР по баскетболу, после чего перешел на пост главного тренера литовской национальной команды, с которой завоевал две бронзы Олимпиады (1992, 1996) и серебро чемпионата Европы (1995).