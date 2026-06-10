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Умер экс-тренер "Жальгириса" и сборной СССР по баскетболу Гарастас - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Баскетбол
 
12:21 10.06.2026 (обновлено: 12:28 10.06.2026)
Умер экс-тренер "Жальгириса" и сборной СССР по баскетболу Гарастас

Экс-тренер "Жальгириса" и сборной СССР Гарастас умер на 95-м году жизни

© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкСтарший тренер баскетбольной команды "Жальгирис" Владас Гарастас
Старший тренер баскетбольной команды Жальгирис Владас Гарастас - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владас Гарастас, бывший главный тренер «Жальгириса» и сборной СССР по баскетболу, скончался в возрасте 94 лет.
  • Пресс-служба клуба выразила соболезнования семье, друзьям и близким тренера.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший главный тренер "Жальгириса" и сборной СССР по баскетболу Владас Гарастас скончался в возрасте 94 лет, сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х.
"От имени всей организации мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким тренера", - говорится в сообщении команды.
Гарастас возглавлял "Жальгирис" с 1979 по 1989 год. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом СССР (1985-1987), а также выигрывал Межконтинентальный кубок (1986).
С 1989 по 1991 год специалист возглавлял сборную СССР по баскетболу, после чего перешел на пост главного тренера литовской национальной команды, с которой завоевал две бронзы Олимпиады (1992, 1996) и серебро чемпионата Европы (1995).
 
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