Брошенный умирать заживо. Сезон на Эвересте завершился кошмаром

Весенний сезон восхождений на Эверест в очередной раз показал, насколько зачастую обесценивается человеческая жизнь. РИА Новости Спорт рассказывает историю, которая может привести в ужас любого.

Брошенный в "зоне смерти"

Пока весь мир обсуждал рекордное количество восхождений на Эверест в весенний сезон-2026 (более тысячи), а вся Россия с замиранием сердца читала новости об историческом достижении русского десантника Рустама Набиева, на самой высокой горе планеты разворачивалась ужасающая драма. Героем которой стал обычный шерпа по имени Дава, брошенный умирать в "зоне смерти".

Хиллари Дава из Окхалдхунги пропал 29 мая. Он участвовал в экспедиции с участием польского альпиниста. Обстоятельства сложились так, что команда из трех человек отправилась на поздний штурм вершины, под самое закрытие сезона. Большая часть коммерческих лагерей к тому моменту уже свернулась, Эверест пустел на глазах. Все трое участников экспедиции понимали, насколько это рискованная затея, но отказываться от попытки штурма не стали.

На высоте около 8000 м альпинисту стало плохо. Налицо были все признаки обморожения. В сопровождении второго шерпы поляк начал спуск ко второму лагерю, в какой-то момент группа разделилась. Дава отстал и остался в районе третьего лагеря. Остальные благополучно добрались до базы, а вот от шерпы новостей так и не было.

Самое ужасное, что поисково-спасательную операцию так и не начали. И дело не в сложных погодных условиях. Причина настолько проста, насколько и шокирующая: пока Дава оставался в "зоне смерти", базовая служба Icefall Doctors сняла все перила и лестницы, установленные для перехода по ледопаду Кхумбу. Да, они выполняли условия, прописанные в контракте. Но при этом, по сути, оставили шерпу умирать. Путь к базовому лагерю оказался отрезан.

Дава остался на Эвересте абсолютно один.

Только спустя шесть дней в небо подняли вертолет. Лакпа Шерпа, управляющий директор компании 8К Expeditions, рассказал, что спасатели вместе с членами семьи непальского альпиниста облетели Эверест на высоте примерно 7300 м, но никаких следов 57-летнего шерпы так и не обнаружили. Его внесли в списки пропавших без вести. Все смирились с тем, что Даве уже не помочь. Семья начала проводить похоронный обряд. Но с таким раскладом был не согласен один человек – сам шерпа.

© REUTERS / Purnima Shrestha Альпинисты готовятся к штурму вершины Эвереста © REUTERS / Purnima Shrestha Альпинисты готовятся к штурму вершины Эвереста

"Это пугает и поражает"

4 июня находившиеся в базовом лагере не поверили своим глазам: к палаткам из последних сил полз человек. В нем сразу распознали Даву. "Я видел, как надо мной пролетал вертолет. Я дважды поднял обе руки из ледопада, но меня не заметили", - еле выговаривая слова, рассказал альпинист. Он провел на Эвересте неделю, без еды и дополнительного кислорода.

Шерпа страдал от серьезнейшего обморожения. "То, как Дава пересек глубокую трещину на ледопадном участке без лестниц, одновременно пугает и поражает", - разводил руками один из спасателей, общаясь с изданием The Tourism Times. Спасенного шерпу сразу же эвакуировали на вертолете и отправили в госпиталь. К счастью, он отделался только переломом бедра и обморожением пальцев рук, но ампутации удалось избежать. Уже через несколько дней его перевели из реанимации в общую палату, восстановление проходит даже с опережением прогнозируемого врачами графика.

Семья Давы призвала к ответственности компанию Himalayan Traverse. "За вопиющую халатность в организации экспедиции".

"Дава пропал без вести 29 мая, и мы немедленно обратились за помощью к соответствующим органам, но нас никто не услышал, - рассказала жена Давы, Даму Шерпа. - Правительство празднует рекордные доходы в размере более 1 миллиарда рупий, полученные от восхождений на Эверест в этом сезоне, но почему оно не отреагировало на наши призывы? Представьте, что на Эвересте остался бы один иностранец, а не Дава. Какой была бы реакция?"

© AP Photo / Niranjan Shrestha Эвакуация Дава Шерпы © AP Photo / Niranjan Shrestha Эвакуация Дава Шерпы

Супруга спасенного шерпы озвучила проблему, которую все знают, но предпочитают не обсуждать вслух. Почему настолько обесценена жизнь тех, без кого восхождения на Эверест были бы недоступны для большинства клиентов? "Это вопиющее неуважение!"

Непальская ассоциация альпинизма призвала создать независимую комиссию по расследованию этого нашумевшего дела: "Оставление горного проводника в зоне смерти вызывает серьезные этические и гуманитарные опасения, которые необходимо устранить". В заявлении также подчеркнули, что безопасность каждого человека в горах должна оставаться коллективным приоритетом.