ЕС собирается ввести санкции против Дегтярева, Мединского и Дворковича

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС предложил внести в санкционные списки Владимира Мединского, Михаила Дегтярева и Аркадия Дворковича.
- Также предлагается включить в санкционные списки ряд неназванных российских бизнесменов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЕС предложил внести в санкционные списки помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, министра спорта России Михаила Дегтярева и президента международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича, сообщает издание EUobserver со ссылкой на предложение Европейской комиссии.
"Дворкович... должен быть включен в санкционный список", - говорится в сообщении.
По данным издания, также предлагается внести в санкционные списки Мединского, Дегтярева и ряд неназванных бизнесменов РФ.