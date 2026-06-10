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ЕС собирается ввести санкции против Дегтярева, Мединского и Дворковича - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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12:30 10.06.2026 (обновлено: 12:47 10.06.2026)
ЕС собирается ввести санкции против Дегтярева, Мединского и Дворковича

EUobserver: ЕС предложил внести в санкционные списки Мединского и Дегтярева

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки "Русская тройка 2026"
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки Русская тройка 2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС предложил внести в санкционные списки Владимира Мединского, Михаила Дегтярева и Аркадия Дворковича.
  • Также предлагается включить в санкционные списки ряд неназванных российских бизнесменов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЕС предложил внести в санкционные списки помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, министра спорта России Михаила Дегтярева и президента международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича, сообщает издание EUobserver со ссылкой на предложение Европейской комиссии.
"Дворкович... должен быть включен в санкционный список", - говорится в сообщении.
По данным издания, также предлагается внести в санкционные списки Мединского, Дегтярева и ряд неназванных бизнесменов РФ.
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РоссияВладимир МединскийМихаил ДегтяревАркадий ДворковичЕвросоюзРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Шахматы
 
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