Рейтинг@Mail.ru
Новые санкции ЕС против России окажутся провальными, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 10.06.2026
Новые санкции ЕС против России окажутся провальными, пишут СМИ

Euractiv: новые антироссийские санкции ЕС могут оказаться провальными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рамках 21-го пакета антироссийских санкций ЕС предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из России, который сейчас составляет 44,1 доллара за баррель.
  • Дипломаты предупреждают, что это предложение может столкнуться с препятствиями и оказаться неэффективным.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Предложенные меры в рамках нового пакета антироссийских санкций ЕС могут оказаться провальными, сообщает портал Euractiv.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из РФ. Сейчас он составляет 44,1 доллара за баррель
"Вчера Европейская комиссия представила предложения по новому пакету санкций против России, однако ее ключевое предложение может быть обречено на провал с самого начала... 21-й пакет санкций предусматривает заморозку действующего в ЕС механизма потолка цен на российскую нефть", - говорится в сообщении.
Дипломаты предупреждают, что это предложение может столкнуться с теми же препятствиями, которые ранее сорвали план Брюсселя по полному запрету морских перевозок.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
"Будет умолять". Новое решение ЕС в отношении России ужаснуло Запад
31 мая, 19:08
 
В миреРоссияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала