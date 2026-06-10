Краткий пересказ от РИА ИИ
- В рамках 21-го пакета антироссийских санкций ЕС предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из России, который сейчас составляет 44,1 доллара за баррель.
- Дипломаты предупреждают, что это предложение может столкнуться с препятствиями и оказаться неэффективным.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Предложенные меры в рамках нового пакета антироссийских санкций ЕС могут оказаться провальными, сообщает портал Euractiv.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из РФ. Сейчас он составляет 44,1 доллара за баррель
"Вчера Европейская комиссия представила предложения по новому пакету санкций против России, однако ее ключевое предложение может быть обречено на провал с самого начала... 21-й пакет санкций предусматривает заморозку действующего в ЕС механизма потолка цен на российскую нефть", - говорится в сообщении.
Дипломаты предупреждают, что это предложение может столкнуться с теми же препятствиями, которые ранее сорвали план Брюсселя по полному запрету морских перевозок.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.