Эксперт рассказала, какие подарки уместно дарить учителям на выпускной

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова рассказала, что подарок учителю на выпускной должен в первую очередь сохранить его профессиональную репутацию.

По словам Барановой, от денег, дорогих украшений и бытовой техники в качестве подарка учителю следует отказаться, так как работникам образовательных организаций запрещено принимать подарки стоимостью более 3 тысяч рублей.

В качестве безопасных и практичных подарков учительнице или учителю можно рассмотреть цветы, настольные органайзеры, качественные наборы чая или кофе, шоколад, подписку на профильную электронную библиотеку, сертификат в книжный магазин или билеты в театр, музей.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подарок учителю на выпускной должен в первую очередь сохранить его профессиональную репутацию, стоит выбирать практичные и безопасные варианты - цветы, органайзеры, качественные наборы чая и шоколад, а от денег, дорогих украшений и бытовой техники следует отказаться, рассказала РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что выпускные в школах пройдут 27 июня.

"Традиция поздравлять педагогов на выпускной - важная часть школьной культуры. Однако подарок должен не просто порадовать учителя, но и гарантировано сохранить его профессиональную репутацию", - сообщила Баранова

Она отметила, что при выборе презента лучше отдавать предпочтение вещам, которые подчеркивают уважение к деятельности учителя или способствуют его отдыху, соответствуют его хобби или помогают сделать рабочее место более удобным.

"А вот деньги, дорогостоящие украшения, бытовую технику и подобные презенты дарить нельзя, потому что здесь вступают в силу не только нормы вежливости, но и антикоррупционное законодательство РФ . По закону, работникам образовательных организаций запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей, даже если это коллективный подарок от всего класса", - предупредила Баранова.

Если хочется подарить учителю что-то практичное для работы, Баранова посоветовала обратить внимание на настольные органайзеры или хорошие письменные принадлежности. В качестве современного и технологичного подарка эксперт назвала электронные указки или презентеры для слайдов. Однако такие подарки желательно согласовать с преподавателем, советует Баранова.

"Традиционный и самый безопасный жест вежливости – это цветы, памятные открытки (возможно, сделанные самими учениками), качественные наборы чая или кофе, шоколад. Хорошим интеллектуальным вариантом достойного подарка может стать подписка на профильную электронную библиотеку, аудиосервис или сертификат в книжный магазин", - привела примеры эксперт.