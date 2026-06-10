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Эксперт рассказала, какие подарки уместно дарить учителям на выпускной - РИА Новости, 10.06.2026
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06:31 10.06.2026 (обновлено: 10:10 10.06.2026)
Эксперт рассказала, какие подарки уместно дарить учителям на выпускной

Баранова: подарок учителю на выпускной должен сохранить его репутацию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодарочные коробки
Подарочные коробки - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова рассказала, что подарок учителю на выпускной должен в первую очередь сохранить его профессиональную репутацию.
  • По словам Барановой, от денег, дорогих украшений и бытовой техники в качестве подарка учителю следует отказаться, так как работникам образовательных организаций запрещено принимать подарки стоимостью более 3 тысяч рублей.
  • В качестве безопасных и практичных подарков учительнице или учителю можно рассмотреть цветы, настольные органайзеры, качественные наборы чая или кофе, шоколад, подписку на профильную электронную библиотеку, сертификат в книжный магазин или билеты в театр, музей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подарок учителю на выпускной должен в первую очередь сохранить его профессиональную репутацию, стоит выбирать практичные и безопасные варианты - цветы, органайзеры, качественные наборы чая и шоколад, а от денег, дорогих украшений и бытовой техники следует отказаться, рассказала РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.
Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что выпускные в школах пройдут 27 июня.
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"Традиция поздравлять педагогов на выпускной - важная часть школьной культуры. Однако подарок должен не просто порадовать учителя, но и гарантировано сохранить его профессиональную репутацию", - сообщила Баранова.
Она отметила, что при выборе презента лучше отдавать предпочтение вещам, которые подчеркивают уважение к деятельности учителя или способствуют его отдыху, соответствуют его хобби или помогают сделать рабочее место более удобным.
"А вот деньги, дорогостоящие украшения, бытовую технику и подобные презенты дарить нельзя, потому что здесь вступают в силу не только нормы вежливости, но и антикоррупционное законодательство РФ. По закону, работникам образовательных организаций запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей, даже если это коллективный подарок от всего класса", - предупредила Баранова.
Если хочется подарить учителю что-то практичное для работы, Баранова посоветовала обратить внимание на настольные органайзеры или хорошие письменные принадлежности. В качестве современного и технологичного подарка эксперт назвала электронные указки или презентеры для слайдов. Однако такие подарки желательно согласовать с преподавателем, советует Баранова.
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"Традиционный и самый безопасный жест вежливости – это цветы, памятные открытки (возможно, сделанные самими учениками), качественные наборы чая или кофе, шоколад. Хорошим интеллектуальным вариантом достойного подарка может стать подписка на профильную электронную библиотеку, аудиосервис или сертификат в книжный магазин", - привела примеры эксперт.
Также в числе хороших решений – билеты в театр, музей или сертификат на мастер-класс.
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