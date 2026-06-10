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В Дагестане прокомментировали ситуацию со снятием бюстгальтеров на ЕГЭ - РИА Новости, 10.06.2026
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08:27 10.06.2026
В Дагестане прокомментировали ситуацию со снятием бюстгальтеров на ЕГЭ

В Дагестане прокомментировали снятие бюстгальтеров для допуска на ЕГЭ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале произошел инцидент, когда нескольких выпускниц, которые не могли пройти рамку металлоискателя на ЕГЭ по математике, попросили снять бюстгальтеры.
  • Министерство образования и науки Дагестана заявило, что действия руководства и сотрудников пункта проведения экзамена соответствовали действующему законодательству и были направлены на обеспечение объективности и безопасности проведения государственной итоговой аттестации.
  • В министерстве напомнили, что личный досмотр участников экзаменов категорически запрещен, и сотрудники действуют строго по утвержденному алгоритму в случае срабатывания сигнала рамки металлоискателя.
МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Действия руководства минобрнауки Дагестана и сотрудников пункта проведения экзамена (ППЭ) полностью соответствовали действующему законодательству и проводились строго в рамках полномочий по обеспечению объективности проведения государственной итоговой аттестации, заявили в министерстве, комментируя инцидент с выпускницами.
В местных Telegram-каналах распространилась информация, что в Махачкале нескольких 11-классниц, которые не могли пройти рамку металлоискателя на ЕГЭ по математике, заставили снять бюстгальтеры по требованию врио министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева.
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В Telegram-канале ведомства сообщается, что инцидент произошел на базе лицея №39 Махачкалы: на входе в здание при прохождении через рамку стационарного металлоискателя у некоторых участников ЕГЭ фиксировался сигнал на наличие металлических предметов.
"Действия руководства министерства и сотрудников ППЭ полностью соответствовали действующему законодательству, федеральным нормативным правовым актам и проводились строго в рамках полномочий по обеспечению честности, объективности и безопасности проведения государственной итоговой аттестации", – говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что присутствие руководителя ведомства в ППЭ связано с осуществлением контроля за соблюдением установленного порядка проведения экзамена как председателя государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) Республики Дагестан. В министерстве напомнили, что досмотр участников экзаменов категорически запрещен.
"Сотрудники ППЭ и члены ГЭК не проводят личный досмотр, а действуют строго по утвержденному алгоритму в случае срабатывания сигнала рамки металлоискателя - если сработает металлоискатель, учащегося необходимо попросить добровольно сдать личные предметы; в случае отказа на экзамен такой выпускник не допускается… Участника экзамена следует попросить пройти в помещение для хранения личных вещей и оставить запрещенный предмет там", – пояснили в ведомстве.
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Республика ДагестанМахачкала
 
 
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