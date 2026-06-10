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Духовник олимпийской сборной России рассказал о значении флага и гимна - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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07:28 10.06.2026
Духовник олимпийской сборной России рассказал о значении флага и гимна

Священник Алексеев: выступление с флагом и гимном России важно для спортсменов

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Захаров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выступление с флагом и гимном страны для российских спортсменов очень важно, так как это глубокие символы, выражающие культурный код и национальное самосознание.
  • Российские спортсмены допущены выступить с флагом и гимном страны в 12 олимпийских видах спорта.
  • Протоиерей Андрей Алексеев подчеркнул, что ответственность перед главными символами страны сподвигает спортсменов к духовной работе над собой и демонстрации лучших качеств.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Выступление с флагом и гимном страны для российских спортсменов очень важно, это глубокие символы, выражающие то, что лежит в основе культурного кода страны и национального самосознания, сообщил РИА Новости духовник олимпийской сборной России, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутово протоиерей Андрей Алексеев.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал в интервью РИА Новости, что российские спортсмены допущены выступить с флагом и гимном страны в 12 олимпийских видах спорта: дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование.
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"Безусловно, это очень важно и значимо и для самих спортсменов, и для всей нашей страны. Ведь флаг и гимн – это очень глубокие символы, выражающие то, что лежит в основе нашего культурного кода, нашего национального самосознания и духовной культуры", - рассказал священник.
Алексеев подчеркнул, что выступая с флагом и гимном, спортсмен, отстаивая честь своей страны, чувствует себя частью большого народа с богатой историей, ощущает поддержку соотечественников и лежащую на нем ответственность.
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"Когда человек понимает, что он не один, что за ним стоят миллионы его соотечественников, его Родина с её историей, с её великими достижениями и победами, это очень воодушевляет и помогает внутренне собраться и настроиться на серьёзную борьбу и новую победу – не только личную, а такую, которая одна на всех, которая сплачивает, объединяет и служит примером и вдохновением для подрастающего поколения", - отметил Алексеев.
Протоиерей подчеркнул, что ответственность перед главными символами страны сподвигает спортсменов к определённой духовной работе над собой.
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"Ведь понимая, что ты представляешь свою страну, что по тебе будут судить обо всём народе, ты в большей степени стараешься следить за своими проявлениями и демонстрировать лучшие качества, такие как честь, достоинство и благородство", - заключил Алексеев.
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