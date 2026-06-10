Духовник олимпийской сборной России рассказал о значении флага и гимна

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"Когда человек понимает, что он не один, что за ним стоят миллионы его соотечественников, его Родина с её историей, с её великими достижениями и победами, это очень воодушевляет и помогает внутренне собраться и настроиться на серьёзную борьбу и новую победу – не только личную, а такую, которая одна на всех, которая сплачивает, объединяет и служит примером и вдохновением для подрастающего поколения", - отметил Алексеев.