В ЛНР дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в ЛНР.
- Водитель погиб, фельдшер и пациент ранены, пострадавшие госпитализированы.
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в ЛНР, водитель погиб, фельдшер и пациент ранены, сообщил глава республики Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"Среди белого дня на участке автодороги Троицкое - Сватово вражеский БПЛА атаковал автомобиль скорой медицинской помощи, который вез пациента в больницу. В результате удара погиб водитель", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также ранения получили фельдшер и пациент.
"Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение и находятся под наблюдением медиков", - сообщил Пасечник.
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