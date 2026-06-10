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Дегтярев высказался принятии закона о допинге - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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21:17 10.06.2026
Дегтярев высказался принятии закона о допинге

Дегтярев заявил, что принятие закона должно завершить процесс в CAS по РУСАДА

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, который совершенствует правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяет статус общероссийской антидопинговой организации.
  • По мнению Михаила Дегтярева, принятый закон позволит завершить арбитражный процесс между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде.
  • WADA и РУСАДА уже взаимодействуют на рабочем уровне, и процесс восстановления статуса РУСАДА идет, подчеркнул Михаил Дегтярев.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что принятый Госдумой закон об общероссийской антидопинговой организации позволит завершить арбитражный процесс между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В среду Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который совершенствует правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяет статус общероссийской антидопинговой организации.
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"Госдума приняла законопроект, который приводит наше национальное антидопинговое законодательство в соответствие с актуальными международными антидопинговыми нормами. Документ также получил высокую оценку WADA. Это позволит нам завершить арбитражный процесс по делу РУСАДА-WADA в международном Спортивном арбитражном суде. Второй пункт, который нам нужно выполнить, - провести аудит РУСАДА. В октябре 2025 года мы обсуждали этот вопрос с гендиректором WADA Оливье Ниггли. Ждем экспертов организации в Москве в этом году", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Хочу подчеркнуть, что WADA и РУСАДА уже сейчас взаимодействуют на рабочем уровне. Как подчеркнул Оливье Ниггли, фактически процесс восстановления статуса РУСАДА уже идет и никак не связан с внешними обстоятельствами", - добавил Дегтярев.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в CAS. В WADA заявляли РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью".
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СпортМихаил ДегтяревОливье НигглиРУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA)
 
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