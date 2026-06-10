Дегтярев высказался принятии закона о допинге

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, который совершенствует правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяет статус общероссийской антидопинговой организации.

По мнению Михаила Дегтярева, принятый закон позволит завершить арбитражный процесс между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде.

WADA и РУСАДА уже взаимодействуют на рабочем уровне, и процесс восстановления статуса РУСАДА идет, подчеркнул Михаил Дегтярев.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что принятый Госдумой закон об общероссийской антидопинговой организации позволит завершить арбитражный процесс между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В среду Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который совершенствует правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяет статус общероссийской антидопинговой организации.

"Госдума приняла законопроект, который приводит наше национальное антидопинговое законодательство в соответствие с актуальными международными антидопинговыми нормами. Документ также получил высокую оценку WADA . Это позволит нам завершить арбитражный процесс по делу РУСАДА -WADA в международном Спортивном арбитражном суде . Второй пункт, который нам нужно выполнить, - провести аудит РУСАДА. В октябре 2025 года мы обсуждали этот вопрос с гендиректором WADA Оливье Ниггли . Ждем экспертов организации в Москве в этом году", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Хочу подчеркнуть, что WADA и РУСАДА уже сейчас взаимодействуют на рабочем уровне. Как подчеркнул Оливье Ниггли, фактически процесс восстановления статуса РУСАДА уже идет и никак не связан с внешними обстоятельствами", - добавил Дегтярев.