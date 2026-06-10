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Названа причина пожара на газопроводе в Дагестане - РИА Новости, 10.06.2026
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11:45 10.06.2026 (обновлено: 12:06 10.06.2026)
Названа причина пожара на газопроводе в Дагестане

Щукин: причиной пожара на газопроводе в Дагестане стала разгерметизация

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Пожарные . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Причиной пожара на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизаци, сообщил врио главы региона Федор Щукин.
МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Разгерметизация стала причиной возгорания на магистральном газопроводе в Дагестане, сообщил врио главы региона Федор Щукин в своем Telegram-канале.
По информации ГУМЧС России по Дагестану, во вторник вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. К 22.40 мск пожар был полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
"На магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед произошла разгерметизация и возгорание. Межкрановые площадки на 661 и 690 км оперативно перекрыты", – написал Щукин.
По его словам, все эвакуированные люди вернулись в свои дома, обстановка стабильная. Часть жителей Кизилюрта, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов временно испытывают перебои с газом. Сотрудники МВД провели подворовые обходы – люди проинформированы, добавил Щукин.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияМоздокФедор Щукин
 
 
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