Названа причина пожара на газопроводе в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Причиной пожара на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизаци, сообщил врио главы региона Федор Щукин.
МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Разгерметизация стала причиной возгорания на магистральном газопроводе в Дагестане, сообщил врио главы региона Федор Щукин в своем Telegram-канале.
По информации ГУМЧС России по Дагестану, во вторник вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. К 22.40 мск пожар был полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
"На магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед произошла разгерметизация и возгорание. Межкрановые площадки на 661 и 690 км оперативно перекрыты", – написал Щукин.
По его словам, все эвакуированные люди вернулись в свои дома, обстановка стабильная. Часть жителей Кизилюрта, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов временно испытывают перебои с газом. Сотрудники МВД провели подворовые обходы – люди проинформированы, добавил Щукин.