Чекунков рассказал о доставке овощей и фруктов на Чукотку

Краткий пересказ от РИА ИИ Достигнуты предварительные договоренности с авиакомпанией «Аврора» о доставке скоропортящихся продуктов в труднодоступные российские регионы, в том числе на Чукотку.

В ближайшие два года запланировано создание двух торгово-логистических центров на Чукотке для обеспечения семей товарами по социальным ценам.

Вопрос доставки товаров на север обсуждался и с Wildberries — речь шла об увеличении ассортимента продукции.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Достигнуты предварительные договоренности с авиакомпанией "Аврора" о доставке скоропортящихся продуктов в труднодоступные российские регионы, в том числе на Чукотку, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В апреле вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Чукотку отметил, что одно яблоко там обходится в 300 рублей.

"Тактически работаем над тем, чтобы получать поддержку от участников рынка, в частности, от авиакомпаний. Здесь у нас есть предварительная договоренность с " Авророй " о физическом месте в отсеках грузовых самолетов, которые позволят начать возить как раз социальные товары - те же яблоки, овощи, фрукты, скоропортящиеся товары с юга Дальнего Востока , из хаба в Хабаровске", - сказал Чекунков

По его словам, в ближайшие два года запланировано создание двух торгово-логистических центров на Чукотке. Министр уточнил, что такая мера позволит обеспечить нуждающиеся семьи товарами по социальным ценам. Поддержку смогут получить более тысячи семей на Чукотке.

Чекунков также добавил, что вопрос доставки товаров на север обсуждался и с Wildberries - речь шла об увеличении ассортимента продукции.