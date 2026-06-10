Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурсиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Людмилы Чурсиной.
- Театр Российской армии сообщил, что Чурсина умерла после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.
- В телеграмме Путин отметил, что творческая биография Чурсиной служит примером для всех, кто решил посвятить себя культуре.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Людмилы Чурсиной, отметив, что ее творческая биография служит примером для всех, кто решил посвятить себя служению культуре, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее Театр Российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Как рассказали РИА Новости в окружении актрисы, причиной смерти стала онкология, Чурсина боролась с недугом около года.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Людмилы Алексеевны Чурсиной... Творческая, профессиональная биография Людмилы Чурсиной, ее преданность своему делу и призванию служат достойным примером для всех, кто решил посвятить себя высокому служению отечественной культуре", - говорится в тексте телеграммы.
Глава государства отметил, что артистка была "светлым, талантливым человеком, великолепной актрисой", которую любили многие поколения зрителей. Она исполнила множество ролей, которые вошли в золотой фонд театрального и кинематографического искусства, а также обогатили традиции сценической школы России, подчеркнул Путин.
Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1963 году, после чего поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр). С 1984 года Чурсина играла на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) армии. Кинодебют Чурсиной состоялся в 1961 году в картине "Когда деревья были большими". За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.
В 1981 году Чурсиной было присвоено звание народной артистки СССР. Актриса была награждена советским орденом Дружбы народов (1989), российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2000) и III (2021) степеней, Почета (2011). В 2017 году ей была вручена премия министерства обороны РФ в области культуры и искусства.