Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурсиной

Ранее Театр Российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Как рассказали РИА Новости в окружении актрисы, причиной смерти стала онкология, Чурсина боролась с недугом около года.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Людмилы Алексеевны Чурсиной... Творческая, профессиональная биография Людмилы Чурсиной, ее преданность своему делу и призванию служат достойным примером для всех, кто решил посвятить себя высокому служению отечественной культуре", - говорится в тексте телеграммы.