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Похороны Людмилы Чурсиной пройдут в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 10.06.2026
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17:56 10.06.2026 (обновлено: 17:58 10.06.2026)
Похороны Людмилы Чурсиной пройдут в Санкт-Петербурге

Церемония прощания и похороны Людмилы Чурсиной пройдут в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР Людмила Чурсина в роли Кэрол Рэйнольдс в спектакле "Два билета в Милан" на сцене Центрального академического театра Российской Армии
Народная артистка СССР Людмила Чурсина в роли Кэрол Рэйнольдс в спектакле Два билета в Милан на сцене Центрального академического театра Российской Армии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Народная артистка СССР Людмила Чурсина в роли Кэрол Рэйнольдс в спектакле "Два билета в Милан" на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.
  • Церемония прощания и похороны состоятся в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной и ее похороны состоятся в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в ее окружении.
Ранее Театр Российской Армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Как рассказали РИА Новости в окружении актрисы, причиной смерти стала онкология, Чурсина боролась с недугом около года.
"Церемония прощания и похороны народной артистки СССР Людмилы Чурсиной состоятся в Петербурге", - сказала собеседница агентства.
Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1963 году, после чего поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр). С 1984 года Людмила Чурсина играла на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Кинодебют Людмилы Чурсиной состоялся в 1961 году в картине "Когда деревья были большими". За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.
В 1981 году Чурсиной было присвоено звание народной артистки СССР. Актриса была награждена советским орденом Дружбы народов (1989), российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2000) и III (2021) степеней, Почета (2011). В 2017 году ей была вручена премия министерства обороны РФ в области культуры и искусства.
Людмила Чурсина - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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