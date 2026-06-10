Похороны Людмилы Чурсиной пройдут в Санкт-Петербурге

Народная артистка СССР Людмила Чурсина в роли Кэрол Рэйнольдс в спектакле "Два билета в Милан" на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Архивное фото

Народная артистка СССР Людмила Чурсина в роли Кэрол Рэйнольдс в спектакле "Два билета в Милан" на сцене Центрального академического театра Российской Армии

Краткий пересказ от РИА ИИ Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Церемония прощания и похороны состоятся в Санкт-Петербурге.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной и ее похороны состоятся в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в ее окружении.

Ранее Театр Российской Армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Как рассказали РИА Новости в окружении актрисы, причиной смерти стала онкология, Чурсина боролась с недугом около года.

"Церемония прощания и похороны народной артистки СССР Людмилы Чурсиной состоятся в Петербурге", - сказала собеседница агентства.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1963 году, после чего поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр). С 1984 года Людмила Чурсина играла на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Кинодебют Людмилы Чурсиной состоялся в 1961 году в картине "Когда деревья были большими". За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.