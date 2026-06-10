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Умерла Людмила Чурсина - РИА Новости, 10.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:40 10.06.2026 (обновлено: 16:29 10.06.2026)
Умерла Людмила Чурсина

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюдмила Чурсина в фильме "Приваловские миллионы"
Людмила Чурсина в фильме Приваловские миллионы - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Людмила Чурсина в фильме "Приваловские миллионы". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина.
  • О церемонии прощания сообщат дополнительно.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни, сообщили в Театре Российской армии.
"После продолжительной болезни ушла из жизни <...> Людмила Алексеевна. <...> Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса", — говорится на сайте учреждения.
Причиной смерти актрисы стал рак, рассказали РИА Новости в ее окружении. Она боролась с болезнью примерно год.
О церемонии прощания театр обещал сообщить дополнительно.
Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В 1963-м окончила Театральный институт имени Б. В. Щукина. В кино дебютировала еще во время учебы, снявшись в фильме "Когда деревья были большими". После окончания института поступила в труппу театра имени Вахтангова. С 1965-го была актрисой киностудии "Ленфильм", с 1974-го — Ленинградского театра драмы имени А. С. Пушкина, с 1984-го — Центрального академического театра Советской армии.
Наиболее известна по ролям в фильмах "Донская повесть", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства", "Щит и меч" и других картинах. Всего на ее счету более ста ролей.
Красавица с царственной осанкой: главные роли и судьба Людмилы Чурсиной
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Ее появление на свет в 1941 году было драматичным. Отец — кадровый военный — ушел на фронт. А роды у матери начались во время эвакуации в среднеазиатский город Ленинабад. В суматохе новорожденная малышка потерялась. Мама нашла ее по тихому плачу на картофельном поле, присыпанную землей.

Актриса Людмила Чурсина

Ее появление на свет в 1941 году было драматичным. Отец — кадровый военный — ушел на фронт. А роды у матери начались во время эвакуации в среднеазиатский город Ленинабад. В суматохе новорожденная малышка потерялась. Мама нашла ее по тихому плачу на картофельном поле, присыпанную землей.

© РИА Новости / Галина Кмит
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1 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Семья Чурсиных часто переезжала. Они жили на Чукотке, на Камчатке, на Кавказе. А в школу Людмила пошла в Тбилиси. Грузинская культура была близка актрисе. Получив школьный аттестат уже в Великих Луках, круглая отличница Чурсина отправилась в Москву поступать в Московский авиационный институт. Но в итоге прошла экзамены сразу в три театральных вуза: ВГИК, ГИТИС и ВТУ им. Щукина. Последний она окончила с красным дипломом.

На фото: Людмила Чурсина, народная артистка СССР (1981), актриса Театра драмы имени А. С. Пушкина в Ленинграде.

Людмила Чурсина

Семья Чурсиных часто переезжала. Они жили на Чукотке, на Камчатке, на Кавказе. А в школу Людмила пошла в Тбилиси. Грузинская культура была близка актрисе. Получив школьный аттестат уже в Великих Луках, круглая отличница Чурсина отправилась в Москву поступать в Московский авиационный институт. Но в итоге прошла экзамены сразу в три театральных вуза: ВГИК, ГИТИС и ВТУ им. Щукина. Последний она окончила с красным дипломом.

На фото: Людмила Чурсина, народная артистка СССР (1981), актриса Театра драмы имени А. С. Пушкина в Ленинграде.

© РИА Новости
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2 из 13
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

После "Щуки" пришла в Театр им. Вахтангова. Ее сценический дебют состоялся в массовке "Принцессы Турандот". Затем ей дали роль в постановке "Русский лес".

Через три года Чурсина покинула труппу. Выступала как приглашенная актриса в спектаклях Великолукского драматического театра, в Театре Российской армии.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина на съемках фильма Русь изначальная

После "Щуки" пришла в Театр им. Вахтангова. Ее сценический дебют состоялся в массовке "Принцессы Турандот". Затем ей дали роль в постановке "Русский лес".

Через три года Чурсина покинула труппу. Выступала как приглашенная актриса в спектаклях Великолукского драматического театра, в Театре Российской армии.

© РИА Новости / Галина Кмит
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3 из 13
© РИА Новости / Е. Комиссаров | Перейти в медиабанк

Кинодебют Чурсиной состоялся в картине "Когда деревья были большими". А первая большая роль — в фильме "Донская повесть" в 1964 году. Она блестяще воплотила роль казачки, и тогда ее узнала вся страна.

На фото: Евгений Леонов в роли пулеметчика Якова Шибалка и Людмила Чурсина в роли Дарьи в сцене из фильма "Донская повесть" (режиссер Владимир Фетин).

Евгений Леонов и Людмила Чурсина в фильме Донская повесть

Кинодебют Чурсиной состоялся в картине "Когда деревья были большими". А первая большая роль — в фильме "Донская повесть" в 1964 году. Она блестяще воплотила роль казачки, и тогда ее узнала вся страна.

На фото: Евгений Леонов в роли пулеметчика Якова Шибалка и Людмила Чурсина в роли Дарьи в сцене из фильма "Донская повесть" (режиссер Владимир Фетин).

© РИА Новости / Е. Комиссаров
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4 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

До середины 1970‑х Людмила Чурсина работала только в кино. Сыграла яркие роли в известных картинах и сериалах: "Два билета на дневной сеанс", "Туманность Андромеды", "Щит и меч", "Адъютант его превосходительства".

На фото: Владимир Меньшов в роли Петрова и Людмила Чурсина в роли Ольги в ленте Юлия Карасика "Собственное мнение".

Актеры Владимир Меньшов в роли Петрова (слева) и Людмила Чурсина в роли Ольги (справа) в фильме Юлия Карасика Собственное мнение

До середины 1970‑х Людмила Чурсина работала только в кино. Сыграла яркие роли в известных картинах и сериалах: "Два билета на дневной сеанс", "Туманность Андромеды", "Щит и меч", "Адъютант его превосходительства".

На фото: Владимир Меньшов в роли Петрова и Людмила Чурсина в роли Ольги в ленте Юлия Карасика "Собственное мнение".

© РИА Новости
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5 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

За участие в кинофильмах "Виринея", "Угрюм-река", "Журавушка" Чурсина получила Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

На фото: Людмила Чурсина и Анатолий Папанов в картине "Виринея" режиссера Владимира Фетина.

Людмила Чурсина в роли Виринеи и Анатолий Папанов в роли Магара в фильме Виринея. Режиссер Владимир Фетин, киностудия Ленфильм

За участие в кинофильмах "Виринея", "Угрюм-река", "Журавушка" Чурсина получила Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

На фото: Людмила Чурсина и Анатолий Папанов в картине "Виринея" режиссера Владимира Фетина.

© РИА Новости
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6 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

А за роль в ленте "Журавушка" ее удостоили Гран-при XVII Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

На фото: Чурсина на съемках фильма "Журавушка".

Актриса Людмила Чурсина и режиссер Николай Москаленко на съемках фильма Журавушка

А за роль в ленте "Журавушка" ее удостоили Гран-при XVII Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

На фото: Чурсина на съемках фильма "Журавушка".

© РИА Новости
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7 из 13
© РИА Новости / В.Пищальников | Перейти в медиабанк

В тяжелые для российского кинематографа и актеров 1990-е Людмила Чурсина продолжала сниматься. Сыграла в картинах "Графиня", "Дело Сухово-Кобылина", "Кодекс бесчестия", сериале "Горячев и другие".

Актриса Людмила Чурсина

В тяжелые для российского кинематографа и актеров 1990-е Людмила Чурсина продолжала сниматься. Сыграла в картинах "Графиня", "Дело Сухово-Кобылина", "Кодекс бесчестия", сериале "Горячев и другие".

© РИА Новости / В.Пищальников
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8 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В 2000-х годах исполнила главные роли в сериалах "Надежда уходит последней", "Держи меня крепче", "Застава", драме "Дом на Английской набережной", комедии "Юбилей", "Ловушка", "До смерти красива" и других проектах.

На фото: Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме "Приваловские миллионы".

Актриса Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме Приваловские миллионы

В 2000-х годах исполнила главные роли в сериалах "Надежда уходит последней", "Держи меня крепче", "Застава", драме "Дом на Английской набережной", комедии "Юбилей", "Ловушка", "До смерти красива" и других проектах.

На фото: Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме "Приваловские миллионы".

© РИА Новости
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9 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего в ее фильмографии более сотни ролей.

На фото: Людмила Чурсина в художественном фильме "По Руси" режиссера Федора Филиппова.

Людмила Чурсина в художественном фильме По Руси режиссера Федора Филиппова

Всего в ее фильмографии более сотни ролей.

На фото: Людмила Чурсина в художественном фильме "По Руси" режиссера Федора Филиппова.

© РИА Новости
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10 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса трижды была замужем. Первый супруг, режиссер фильма "Донская повесть" Владимир Фетин, был старше Чурсиной на 16 лет. Брак распался через 17 лет из-за пристрастия Фетина к алкоголю.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина в роли Кэрол Рэйнольдс в спектакле Два билета в Милан на сцене Центрального академического театра Российской Армии

Актриса трижды была замужем. Первый супруг, режиссер фильма "Донская повесть" Владимир Фетин, был старше Чурсиной на 16 лет. Брак распался через 17 лет из-за пристрастия Фетина к алкоголю.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 13
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

Второй супруг — океанолог Владимир Петровский. Брак продержался недолго — два года. В третий раз актриса вышла замуж за дипломата Игоря Юрьевича Андропова — сына генсека. Они прожили вместе до 1991 года.

Людмила Чурсина-Андропова

Второй супруг — океанолог Владимир Петровский. Брак продержался недолго — два года. В третий раз актриса вышла замуж за дипломата Игоря Юрьевича Андропова — сына генсека. Они прожили вместе до 1991 года.

© РИА Новости / Александр Макаров
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12 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Людмила Чурсина скончалась 10 июня после продолжительной болезни, на 85-м году. Об этом сообщил Театр Российской армии.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина

Людмила Чурсина скончалась 10 июня после продолжительной болезни, на 85-м году. Об этом сообщил Театр Российской армии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 13

Ее появление на свет в 1941 году было драматичным. Отец — кадровый военный — ушел на фронт. А роды у матери начались во время эвакуации в среднеазиатский город Ленинабад. В суматохе новорожденная малышка потерялась. Мама нашла ее по тихому плачу на картофельном поле, присыпанную землей.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
1 из 13

Семья Чурсиных часто переезжала. Они жили на Чукотке, на Камчатке, на Кавказе. А в школу Людмила пошла в Тбилиси. Грузинская культура была близка актрисе. Получив школьный аттестат уже в Великих Луках, круглая отличница Чурсина отправилась в Москву поступать в Московский авиационный институт. Но в итоге прошла экзамены сразу в три театральных вуза: ВГИК, ГИТИС и ВТУ им. Щукина. Последний она окончила с красным дипломом.

На фото: Людмила Чурсина, народная артистка СССР (1981), актриса Театра драмы имени А. С. Пушкина в Ленинграде.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 13

После "Щуки" пришла в Театр им. Вахтангова. Ее сценический дебют состоялся в массовке "Принцессы Турандот". Затем ей дали роль в постановке "Русский лес".

Через три года Чурсина покинула труппу. Выступала как приглашенная актриса в спектаклях Великолукского драматического театра, в Театре Российской армии.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 13

Кинодебют Чурсиной состоялся в картине "Когда деревья были большими". А первая большая роль — в фильме "Донская повесть" в 1964 году. Она блестяще воплотила роль казачки, и тогда ее узнала вся страна.

На фото: Евгений Леонов в роли пулеметчика Якова Шибалка и Людмила Чурсина в роли Дарьи в сцене из фильма "Донская повесть" (режиссер Владимир Фетин).

© РИА Новости / Е. Комиссаров
Перейти в медиабанк
4 из 13

До середины 1970‑х Людмила Чурсина работала только в кино. Сыграла яркие роли в известных картинах и сериалах: "Два билета на дневной сеанс", "Туманность Андромеды", "Щит и меч", "Адъютант его превосходительства".

На фото: Владимир Меньшов в роли Петрова и Людмила Чурсина в роли Ольги в ленте Юлия Карасика "Собственное мнение".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 13

За участие в кинофильмах "Виринея", "Угрюм-река", "Журавушка" Чурсина получила Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

На фото: Людмила Чурсина и Анатолий Папанов в картине "Виринея" режиссера Владимира Фетина.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 13

А за роль в ленте "Журавушка" ее удостоили Гран-при XVII Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

На фото: Чурсина на съемках фильма "Журавушка".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 13

В тяжелые для российского кинематографа и актеров 1990-е Людмила Чурсина продолжала сниматься. Сыграла в картинах "Графиня", "Дело Сухово-Кобылина", "Кодекс бесчестия", сериале "Горячев и другие".

© РИА Новости / В.Пищальников
Перейти в медиабанк
8 из 13

В 2000-х годах исполнила главные роли в сериалах "Надежда уходит последней", "Держи меня крепче", "Застава", драме "Дом на Английской набережной", комедии "Юбилей", "Ловушка", "До смерти красива" и других проектах.

На фото: Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме "Приваловские миллионы".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 13

Всего в ее фильмографии более сотни ролей.

На фото: Людмила Чурсина в художественном фильме "По Руси" режиссера Федора Филиппова.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 13

Актриса трижды была замужем. Первый супруг, режиссер фильма "Донская повесть" Владимир Фетин, был старше Чурсиной на 16 лет. Брак распался через 17 лет из-за пристрастия Фетина к алкоголю.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 13

Второй супруг — океанолог Владимир Петровский. Брак продержался недолго — два года. В третий раз актриса вышла замуж за дипломата Игоря Юрьевича Андропова — сына генсека. Они прожили вместе до 1991 года.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
12 из 13

Людмила Чурсина скончалась 10 июня после продолжительной болезни, на 85-м году. Об этом сообщил Театр Российской армии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
КультураСССРЛюдмила Чурсина
 
 
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