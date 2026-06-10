Красавица с царственной осанкой: главные роли и судьба Людмилы Чурсиной

Ее появление на свет в 1941 году было драматичным. Отец — кадровый военный — ушел на фронт. А роды у матери начались во время эвакуации в среднеазиатский город Ленинабад. В суматохе новорожденная малышка потерялась. Мама нашла ее по тихому плачу на картофельном поле, присыпанную землей.
Ее появление на свет в 1941 году было драматичным. Отец — кадровый военный — ушел на фронт. А роды у матери начались во время эвакуации в среднеазиатский город Ленинабад. В суматохе новорожденная малышка потерялась. Мама нашла ее по тихому плачу на картофельном поле, присыпанную землей.
Семья Чурсиных часто переезжала. Они жили на Чукотке, на Камчатке, на Кавказе. А в школу Людмила пошла в Тбилиси. Грузинская культура была близка актрисе. Получив школьный аттестат уже в Великих Луках, круглая отличница Чурсина отправилась в Москву поступать в Московский авиационный институт. Но в итоге прошла экзамены сразу в три театральных вуза: ВГИК, ГИТИС и ВТУ им. Щукина. Последний она окончила с красным дипломом.
На фото: Людмила Чурсина, народная артистка СССР (1981), актриса Театра драмы имени А. С. Пушкина в Ленинграде.
Семья Чурсиных часто переезжала. Они жили на Чукотке, на Камчатке, на Кавказе. А в школу Людмила пошла в Тбилиси. Грузинская культура была близка актрисе. Получив школьный аттестат уже в Великих Луках, круглая отличница Чурсина отправилась в Москву поступать в Московский авиационный институт. Но в итоге прошла экзамены сразу в три театральных вуза: ВГИК, ГИТИС и ВТУ им. Щукина. Последний она окончила с красным дипломом.
На фото: Людмила Чурсина, народная артистка СССР (1981), актриса Театра драмы имени А. С. Пушкина в Ленинграде.
После "Щуки" пришла в Театр им. Вахтангова. Ее сценический дебют состоялся в массовке "Принцессы Турандот". Затем ей дали роль в постановке "Русский лес".
Через три года Чурсина покинула труппу. Выступала как приглашенная актриса в спектаклях Великолукского драматического театра, в Театре Российской армии.
После "Щуки" пришла в Театр им. Вахтангова. Ее сценический дебют состоялся в массовке "Принцессы Турандот". Затем ей дали роль в постановке "Русский лес".
Через три года Чурсина покинула труппу. Выступала как приглашенная актриса в спектаклях Великолукского драматического театра, в Театре Российской армии.
Кинодебют Чурсиной состоялся в картине "Когда деревья были большими". А первая большая роль — в фильме "Донская повесть" в 1964 году. Она блестяще воплотила роль казачки, и тогда ее узнала вся страна.
На фото: Евгений Леонов в роли пулеметчика Якова Шибалка и Людмила Чурсина в роли Дарьи в сцене из фильма "Донская повесть" (режиссер Владимир Фетин).
Кинодебют Чурсиной состоялся в картине "Когда деревья были большими". А первая большая роль — в фильме "Донская повесть" в 1964 году. Она блестяще воплотила роль казачки, и тогда ее узнала вся страна.
На фото: Евгений Леонов в роли пулеметчика Якова Шибалка и Людмила Чурсина в роли Дарьи в сцене из фильма "Донская повесть" (режиссер Владимир Фетин).
До середины 1970‑х Людмила Чурсина работала только в кино. Сыграла яркие роли в известных картинах и сериалах: "Два билета на дневной сеанс", "Туманность Андромеды", "Щит и меч", "Адъютант его превосходительства".
На фото: Владимир Меньшов в роли Петрова и Людмила Чурсина в роли Ольги в ленте Юлия Карасика "Собственное мнение".
До середины 1970‑х Людмила Чурсина работала только в кино. Сыграла яркие роли в известных картинах и сериалах: "Два билета на дневной сеанс", "Туманность Андромеды", "Щит и меч", "Адъютант его превосходительства".
На фото: Владимир Меньшов в роли Петрова и Людмила Чурсина в роли Ольги в ленте Юлия Карасика "Собственное мнение".
За участие в кинофильмах "Виринея", "Угрюм-река", "Журавушка" Чурсина получила Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.
На фото: Людмила Чурсина и Анатолий Папанов в картине "Виринея" режиссера Владимира Фетина.
За участие в кинофильмах "Виринея", "Угрюм-река", "Журавушка" Чурсина получила Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.
На фото: Людмила Чурсина и Анатолий Папанов в картине "Виринея" режиссера Владимира Фетина.
А за роль в ленте "Журавушка" ее удостоили Гран-при XVII Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
На фото: Чурсина на съемках фильма "Журавушка".
А за роль в ленте "Журавушка" ее удостоили Гран-при XVII Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
На фото: Чурсина на съемках фильма "Журавушка".
В тяжелые для российского кинематографа и актеров 1990-е Людмила Чурсина продолжала сниматься. Сыграла в картинах "Графиня", "Дело Сухово-Кобылина", "Кодекс бесчестия", сериале "Горячев и другие".
В тяжелые для российского кинематографа и актеров 1990-е Людмила Чурсина продолжала сниматься. Сыграла в картинах "Графиня", "Дело Сухово-Кобылина", "Кодекс бесчестия", сериале "Горячев и другие".
В 2000-х годах исполнила главные роли в сериалах "Надежда уходит последней", "Держи меня крепче", "Застава", драме "Дом на Английской набережной", комедии "Юбилей", "Ловушка", "До смерти красива" и других проектах.
На фото: Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме "Приваловские миллионы".
В 2000-х годах исполнила главные роли в сериалах "Надежда уходит последней", "Держи меня крепче", "Застава", драме "Дом на Английской набережной", комедии "Юбилей", "Ловушка", "До смерти красива" и других проектах.
На фото: Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме "Приваловские миллионы".
Всего в ее фильмографии более сотни ролей.
На фото: Людмила Чурсина в художественном фильме "По Руси" режиссера Федора Филиппова.
Всего в ее фильмографии более сотни ролей.
На фото: Людмила Чурсина в художественном фильме "По Руси" режиссера Федора Филиппова.
Актриса трижды была замужем. Первый супруг, режиссер фильма "Донская повесть" Владимир Фетин, был старше Чурсиной на 16 лет. Брак распался через 17 лет из-за пристрастия Фетина к алкоголю.
Актриса трижды была замужем. Первый супруг, режиссер фильма "Донская повесть" Владимир Фетин, был старше Чурсиной на 16 лет. Брак распался через 17 лет из-за пристрастия Фетина к алкоголю.
Второй супруг — океанолог Владимир Петровский. Брак продержался недолго — два года. В третий раз актриса вышла замуж за дипломата Игоря Юрьевича Андропова — сына генсека. Они прожили вместе до 1991 года.
Второй супруг — океанолог Владимир Петровский. Брак продержался недолго — два года. В третий раз актриса вышла замуж за дипломата Игоря Юрьевича Андропова — сына генсека. Они прожили вместе до 1991 года.
Людмила Чурсина скончалась 10 июня после продолжительной болезни, на 85-м году. Об этом сообщил Театр Российской армии.
Людмила Чурсина скончалась 10 июня после продолжительной болезни, на 85-м году. Об этом сообщил Театр Российской армии.