Красавица с царственной осанкой: главные роли и судьба Людмилы Чурсиной

Семья Чурсиных часто переезжала. Они жили на Чукотке, на Камчатке, на Кавказе. А в школу Людмила пошла в Тбилиси. Грузинская культура была близка актрисе. Получив школьный аттестат уже в Великих Луках, круглая отличница Чурсина отправилась в Москву поступать в Московский авиационный институт. Но в итоге прошла экзамены сразу в три театральных вуза: ВГИК, ГИТИС и ВТУ им. Щукина. Последний она окончила с красным дипломом.

На фото: Людмила Чурсина, народная артистка СССР (1981), актриса Театра драмы имени А. С. Пушкина в Ленинграде.