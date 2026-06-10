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Назван самый дорогой город для размещения туристов на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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05:10 10.06.2026
Назван самый дорогой город для размещения туристов на ЧМ-2026

Канзас-Сити стал самым дорогим городом для туристов на ЧМ-2026

© AP Photo / Orlin WagnerКанзас-Сити, США
Канзас-Сити, США - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Orlin Wagner
Канзас-Сити, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канзас-Сити — самый дорогой город для размещения туристов среди локаций ЧМ-2026 по футболу.
  • Проживание в Канзас-Сити на период матча 17 июня обойдется минимум в 341 доллар за две ночи.
  • Самым доступным городом для проживания на время игр является Мехико, где номер на одного взрослого будет стоить минимум 25 долларов за две ночи.
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Канзас-Сити оказался самым дорогим для размещения туристов городом среди всех локаций, где проводится ЧМ-2026 по футболу, выяснило РИА Новости, проанализировав цены на проживание в период матчей.
Чтобы посетить матч в Канзас-Сити (штат Миссури) 17 июня, туристу придется потратить на проживание минимум 341 доллар, или около 25,2 тысячи рублей, следует из изученных РИА Новости данных. Это цена за две ночи за место в хостеле, дорога от которого до стадиона займет около часа.
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Желающие посетить игру в Нью-Йорке 14 июня заплатят за жилье от 239 долларов. Третьим по дороговизне городом для футбольных фанатов станет Сиэтл. Чтобы остановиться в городе для посещения матча 15 июня, придется выложить не менее 211 долларов.
За основу анализа были взяты цены на проживание в течение двух ночей - с заселением за день до первого матча чемпионата в конкретном городе и выездом на следующий день после игры.
РИА Новости сообщало, что самым доступным для проживания на время игр городом проведения ЧМ-2026 является Мехико. Номер на одного взрослого обойдется там минимум в 25 долларов за две ночи.
Предстоящий чемпионат мира впервые в истории примут сразу три страны - США, Канада и Мексика, а число участников расширится до 48 национальных сборных. Футбольный праздник пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах.
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