Назван самый дорогой город для размещения туристов на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канзас-Сити — самый дорогой город для размещения туристов среди локаций ЧМ-2026 по футболу.
- Проживание в Канзас-Сити на период матча 17 июня обойдется минимум в 341 доллар за две ночи.
- Самым доступным городом для проживания на время игр является Мехико, где номер на одного взрослого будет стоить минимум 25 долларов за две ночи.
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Канзас-Сити оказался самым дорогим для размещения туристов городом среди всех локаций, где проводится ЧМ-2026 по футболу, выяснило РИА Новости, проанализировав цены на проживание в период матчей.
Чтобы посетить матч в Канзас-Сити (штат Миссури) 17 июня, туристу придется потратить на проживание минимум 341 доллар, или около 25,2 тысячи рублей, следует из изученных РИА Новости данных. Это цена за две ночи за место в хостеле, дорога от которого до стадиона займет около часа.
За основу анализа были взяты цены на проживание в течение двух ночей - с заселением за день до первого матча чемпионата в конкретном городе и выездом на следующий день после игры.
РИА Новости сообщало, что самым доступным для проживания на время игр городом проведения ЧМ-2026 является Мехико. Номер на одного взрослого обойдется там минимум в 25 долларов за две ночи.