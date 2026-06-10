Назван самый дорогой город для размещения туристов на ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Канзас-Сити оказался самым дорогим для размещения туристов городом среди всех локаций, где проводится ЧМ-2026 по футболу, выяснило РИА Новости, проанализировав цены на проживание в период матчей.

За основу анализа были взяты цены на проживание в течение двух ночей - с заселением за день до первого матча чемпионата в конкретном городе и выездом на следующий день после игры.