Ше-Линн Бурн поставит программу Гуменнику, сообщил источник

В олимпийском сезоне Гуменник в короткой программе исполнял программу "Парфюмер", поставленную Глейхенгаузом, а в произвольной - "Онегина", поставленного Авербухом. В сезоне-2025/26 24-летний фигурист занял шестое место на Олимпийских играх в Италии, а также стал чемпионом страны и победителем Финала Гран-при России.