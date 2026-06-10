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Ше-Линн Бурн поставит программу Гуменнику, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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22:11 10.06.2026 (обновлено: 22:12 10.06.2026)
Ше-Линн Бурн поставит программу Гуменнику, сообщил источник

Канадка Ше-Линн Бурн поставит одну из программ Гуменнику

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадская фигуристка и постановщица Ше-Линн Бурн поставит одну из программ российскому фигуристу Петру Гуменнику.
  • Программа будет поставлена во время стажировки Гуменника у Рафаэля Арутюняна в США.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Канадская фигуристка и постановщица Ше-Линн Бурн поставит одну из программ российскому фигуристу Петру Гуменнику, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Sport24 сообщил, что Бурн будет сотрудничать с Гуменником.
"Гуменник сейчас отправился на очередную стажировку к Рафаэлю Арутюняну в США, где и будет поставлена программа, - сообщил источник. - Петру хочется попробовать что-то новое. К тому же зарубежные арбитры воспринимают постановки Бурн гораздо лучше, чем работы Ильи Авербуха и Даниила Глейхенгауза".
В олимпийском сезоне Гуменник в короткой программе исполнял программу "Парфюмер", поставленную Глейхенгаузом, а в произвольной - "Онегина", поставленного Авербухом. В сезоне-2025/26 24-летний фигурист занял шестое место на Олимпийских играх в Италии, а также стал чемпионом страны и победителем Финала Гран-при России.
В 2003 году Бурн стала чемпионкой мира в танцах на льду, спортсменка является бывшей ученицей Татьяны Тарасовой.
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