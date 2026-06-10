"Ботафого" хочет провести сборы в России, пишут СМИ

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Ботафого" ведет переговоры о проведении тренировочного сбора в России и двух товарищеских матчей со столичными ЦСКА и "Динамо" в начале июля, сообщает Globo.

В настоящий момент игроки "Ботафого" находятся в трехнедельном отпуске из-за перерыва в бразильской Серии А, связанного с проведением чемпионата мира в США, Мексике и Канаде.