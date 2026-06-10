"Ботафого" хочет провести сборы в России, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский футбольный клуб «Ботафого» ведет переговоры о проведении тренировочного сбора в России в начале июля.
- «Ботафого» планирует сыграть два товарищеских матча с московскими ЦСКА и «Динамо».
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Ботафого" ведет переговоры о проведении тренировочного сбора в России и двух товарищеских матчей со столичными ЦСКА и "Динамо" в начале июля, сообщает Globo.
По информации источника, тренировочный сбор в России еще не согласован, но "Ботафого" вносит последние корректировки в соглашение. Точные даты еще не определены. Ожидается, что бразильский клуб проведет около 10 дней в России в начале июля и сыграет два товарищеских матча. Переговоры ведутся с московскими ЦСКА и "Динамо".
В настоящий момент игроки "Ботафого" находятся в трехнедельном отпуске из-за перерыва в бразильской Серии А, связанного с проведением чемпионата мира в США, Мексике и Канаде.