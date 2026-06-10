Гараничев вошел в новый состав исполком Союза биатлонистов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Союз биатлонистов России избрал новый состав исполнительного комитета организации.
- В обновленный состав исполкома СБР вошли Александр Бондаренко, Вадим Будеев, Юрий Векшин, Евгений Гараничев, Сергей Девяткин, Андрей Марков, Ольга Медведцева, Евгений Редькин, Владимир Страхов и Иван Черезов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Союз биатлонистов России (СБР) избрал новый состав исполнительного комитета организации, сообщается в Telegram-канале руководителя пресс-службы СБР Сергея Аверьянова.
Конференция СБР проходит в среду в здании Олимпийского комитета России. В обновленный состав исполкома СБР вошли Александр Бондаренко, Вадим Будеев, Юрий Векшин, Евгений Гараничев, Сергей Девяткин, Андрей Марков, Ольга Медведцева, Евгений Редькин, Владимир Страхов и Иван Черезов.
Ранее в ходе конференции глава СБР Виктор Майгуров был переизбран на новый четырехлетний срок.