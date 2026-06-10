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Гараничев вошел в новый состав исполком Союза биатлонистов России - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Биатлон
 
14:35 10.06.2026 (обновлено: 14:41 10.06.2026)
Гараничев вошел в новый состав исполком Союза биатлонистов России

Союз биатлонистов России избрал новый состав исполкома

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБиатлонисты на тренировке перед соревнованиями по биатлону
Биатлонисты на тренировке перед соревнованиями по биатлону - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Биатлонисты на тренировке перед соревнованиями по биатлону. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Союз биатлонистов России избрал новый состав исполнительного комитета организации.
  • В обновленный состав исполкома СБР вошли Александр Бондаренко, Вадим Будеев, Юрий Векшин, Евгений Гараничев, Сергей Девяткин, Андрей Марков, Ольга Медведцева, Евгений Редькин, Владимир Страхов и Иван Черезов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Союз биатлонистов России (СБР) избрал новый состав исполнительного комитета организации, сообщается в Telegram-канале руководителя пресс-службы СБР Сергея Аверьянова.
Конференция СБР проходит в среду в здании Олимпийского комитета России. В обновленный состав исполкома СБР вошли Александр Бондаренко, Вадим Будеев, Юрий Векшин, Евгений Гараничев, Сергей Девяткин, Андрей Марков, Ольга Медведцева, Евгений Редькин, Владимир Страхов и Иван Черезов.
Ранее в ходе конференции глава СБР Виктор Майгуров был переизбран на новый четырехлетний срок.
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
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БиатлонСпортЕвгений ГараничевАлександр БондаренкоАндрей МарковСоюз биатлонистов России (СБР)
 
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