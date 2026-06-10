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Бевеев продлил контракт с "Балтикой" - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
17:51 10.06.2026 (обновлено: 17:52 10.06.2026)
Бевеев продлил контракт с "Балтикой"

Бевеев после дебютного гола за сборную России продлил контракт с "Балтикой"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМингиян Бевеев
Мингиян Бевеев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мингиян Бевеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мингиян Бевеев продлил соглашение с калининградской "Балтикой" до июня 2028 года.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Защитник Мингиян Бевеев продлил соглашение с калининградской "Балтикой", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Новый контракт рассчитан до июня 2028 года.
Бевееву 30 лет, он представляет "Балтику" с 2025 года и провел за клуб 33 матча, забив два мяча. Также он представлял в Российской премьер-лиге (РПЛ) екатеринбургский "Урал", в Первой лиге - челнинский "КАМАЗ" и красноярский "Енисей".
Во вторник Бевеев провел девятый матч за сборную России и отметился первым голом. Защитник поразил ворота команды Тринидада и Тобаго (3:0) в товарищеской игре, которая прошла в Калининграде.
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