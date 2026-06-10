Подросток погиб в результате атаки ВСУ в ЛНР

"Киевский режим продолжает наносить прицельные удары по мирным жителям республики. Вчера вечером в Ирмино вражеский БПЛА атаковал подростков, которые гуляли и катались на питбайках. К несчастью, от полученных травм 17-летний парень погиб на месте. Еще один 16-летний юноша получил осколочное ранение. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении главы региона.