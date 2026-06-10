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Подросток погиб в результате атаки ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 10.06.2026
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13:45 10.06.2026 (обновлено: 14:11 10.06.2026)
Подросток погиб в результате атаки ВСУ в ЛНР

Пасечник: подросток погиб в результате атаки БПЛА ВСУ в ЛНР

© Фото : пресс-служба главы ЛНРПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Ирмино, ЛНР
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Ирмино, ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Ирмино, ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР в результате атаки беспилотника ВСУ погиб 17-летний подросток.
  • Еще один 16-летний юноша получил осколочное ранение и был доставлен в медицинское учреждение.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в ЛНР во вторник, еще один юноша получил осколочное ранение, сообщил глава республики Леонид Пасечник в среду в своем канале на платформе "Макс".
"Киевский режим продолжает наносить прицельные удары по мирным жителям республики. Вчера вечером в Ирмино вражеский БПЛА атаковал подростков, которые гуляли и катались на питбайках. К несчастью, от полученных травм 17-летний парень погиб на месте. Еще один 16-летний юноша получил осколочное ранение. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении главы региона.
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