Подросток погиб в результате атаки ВСУ в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР в результате атаки беспилотника ВСУ погиб 17-летний подросток.
- Еще один 16-летний юноша получил осколочное ранение и был доставлен в медицинское учреждение.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в ЛНР во вторник, еще один юноша получил осколочное ранение, сообщил глава республики Леонид Пасечник в среду в своем канале на платформе "Макс".
"Киевский режим продолжает наносить прицельные удары по мирным жителям республики. Вчера вечером в Ирмино вражеский БПЛА атаковал подростков, которые гуляли и катались на питбайках. К несчастью, от полученных травм 17-летний парень погиб на месте. Еще один 16-летний юноша получил осколочное ранение. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении главы региона.
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