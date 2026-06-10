Гол Месси помог аргентинцам разгромить команду Исландии перед стартом ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Исландии в товарищеском матче со счетом 3:0.

В составе сборной Аргентины голы забили Валентин Барко, Лионель Месси (с пенальти) и Тьяго Альмада.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Исландии в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.

Встреча прошла в Оберне (штат Алабама, США ) и завершилась со счетом 3:0 в пользу действующих чемпионов мира, в составе которых отличились Валентин Барко (8-я минута), Лионель Месси (72, пенальти) и Тьяго Альмада (86).

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Месси начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 70-й минуте. Ранее 38-летний аргентинец пропустил товарищеский матч против команды Гондураса (2:0) из-за повреждения.

В других товарищеских матчах сборная Саудовской Аравии в Сан-Антонио сыграла вничью с командой Сенегала (0:0), а сборная Венесуэлы в Бриджвью обыграла команду Ирака (2:0).