Гол Месси помог аргентинцам разгромить команду Исландии перед стартом ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Исландии в товарищеском матче со счетом 3:0.
- В составе сборной Аргентины голы забили Валентин Барко, Лионель Месси (с пенальти) и Тьяго Альмада.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Исландии в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.
Встреча прошла в Оберне (штат Алабама, США) и завершилась со счетом 3:0 в пользу действующих чемпионов мира, в составе которых отличились Валентин Барко (8-я минута), Лионель Месси (72, пенальти) и Тьяго Альмада (86).
Товарищеские матчи
10 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
08’ • Валентин Барко
72’ • Лео Месси (П)
87’ • Тиаго Альмада
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Месси начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 70-й минуте. Ранее 38-летний аргентинец пропустил товарищеский матч против команды Гондураса (2:0) из-за повреждения.
В других товарищеских матчах сборная Саудовской Аравии в Сан-Антонио сыграла вничью с командой Сенегала (0:0), а сборная Венесуэлы в Бриджвью обыграла команду Ирака (2:0).
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Аргентинцы в группе J сыграют с командами Алжира, Австрии и Иордании. Саудовцы в квартете H встретятся со сборными Кабо-Верде, Испании и Уругвая, а команда Ирака в группе I проведет матчи против французов, сенегальцев и норвежцев.