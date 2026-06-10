Янчук назвал Серену Уильямс "глубокой пенсионеркой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил сомнение в том, что зрители смогут увидеть противостояние между Миррой Андреевой и Сереной Уильямс.
- Серена Уильямс в паре с Викторией Мбоко выиграла свой первый матч после возвращения на корт, обыграв Николь Меличар-Мартинес и Эрин Рутлифф в первом круге травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне.
- Янчук считает, что сейчас уровень игры Уильямс не позволяет ей выступать на высоком уровне в одиночном разряде, но она может продолжить играть в паре.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с РИА Новости выразил сомнение в том, что зрители смогут увидеть противостояние между российской теннисистки Мирры Андреевой и бывшей первой ракетки мира и 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема в одиночном разряде Серены Уильямс.
Ранее Уильямс в паре с канадкой Викторией Мбоко выиграла свой первый матч после возвращения на корт. 44-летняя Уильямс и 19-летняя Мбоко обыграли посеянных под третьим номером американку Николь Меличар-Мартинес и новозеландку Эрин Рутлифф в первом круге травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне.
"Хотя желание Уильямс продлить спортивную карьеру похвально. У нее остался соревновательный дух, спортивная память. Так что в паре она может еще поиграть. Та же самая Мартина Навратилова играла в паре до 50 лет, так что такие прецеденты уже были", - добавил он.