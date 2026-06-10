Янчук назвал Серену Уильямс "глубокой пенсионеркой"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с РИА Новости выразил сомнение в том, что зрители смогут увидеть противостояние между российской теннисистки Мирры Андреевой и бывшей первой ракетки мира и 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема в одиночном разряде Серены Уильямс.