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Янчук назвал Серену Уильямс "глубокой пенсионеркой" - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Теннис
 
15:03 10.06.2026 (обновлено: 15:10 10.06.2026)
Янчук назвал Серену Уильямс "глубокой пенсионеркой"

Янчук: вряд ли зрители увидят интересное противостояние Андреевой и Уильямс

© Фото : сайт US OpenСерена Уильямс
Серена Уильямс - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : сайт US Open
Серена Уильямс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил сомнение в том, что зрители смогут увидеть противостояние между Миррой Андреевой и Сереной Уильямс.
  • Серена Уильямс в паре с Викторией Мбоко выиграла свой первый матч после возвращения на корт, обыграв Николь Меличар-Мартинес и Эрин Рутлифф в первом круге травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне.
  • Янчук считает, что сейчас уровень игры Уильямс не позволяет ей выступать на высоком уровне в одиночном разряде, но она может продолжить играть в паре.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с РИА Новости выразил сомнение в том, что зрители смогут увидеть противостояние между российской теннисистки Мирры Андреевой и бывшей первой ракетки мира и 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема в одиночном разряде Серены Уильямс.
Ранее Уильямс в паре с канадкой Викторией Мбоко выиграла свой первый матч после возвращения на корт. 44-летняя Уильямс и 19-летняя Мбоко обыграли посеянных под третьим номером американку Николь Меличар-Мартинес и новозеландку Эрин Рутлифф в первом круге травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне.
"Вряд ли мы сможем увидеть интересное противостояние Андреевой против Уильямс. Серена уже глубокая пенсионерка, пора ей успокоиться. Думаю, сейчас ее максимум - играть на уровне сотни, так что перспективы никакой", - сказал Янчук.
"Хотя желание Уильямс продлить спортивную карьеру похвально. У нее остался соревновательный дух, спортивная память. Так что в паре она может еще поиграть. Та же самая Мартина Навратилова играла в паре до 50 лет, так что такие прецеденты уже были", - добавил он.
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ТеннисСпортРоссияЛондонВиктор ЯнчукМартина НавратиловаСерена УильямсМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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