В Белоруссии почтут память умершего от рака экс-игрока "Шинника"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-футболиста ярославского "Шинника" Бена Азиза Загре почтут минутой молчания перед началом товарищеского матча между сборными Белоруссии и Буркина-Фасо.
- У 27-летнего Загре обнаружили опухоль в ноге, в марте 2026 года он перенес ампутацию, после чего футболист скончался.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Память скончавшегося экс-футболиста ярославского "Шинника" Бена Азиза Загре почтут минутой молчания перед началом товарищеского матча между сборными Белоруссии и Буркина-Фасо, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации Белорусской федерации футбола (АБФФ).
В понедельник Селюк сообщил РИА Новости о смерти 27-летнего Загре. В апреле 2025 года у футболиста была обнаружена опухоль в ноге. В марте 2026 года он перенес ампутацию. Матч между сборными Белоруссии и Буркина-Фасо состоится во вторник в Минске.
"Сейчас прошло предматчевое совещание. Перед стартовым свистком минутой молчания почтим память Бена Загре", - сказали в пресс-службе АБФФ.
В ходе игровой карьеры Загре выступал за ряд клубов, включая датский "Эсбьерг", португальскую "Виторию", казахстанский "Кайсар" и ярославский "Шинник", за который играл с февраля 2024 года. В составе клуба он провел 44 матча и забил четыре мяча. Загре завершил карьеру в июле 2025 года. На его счету один матч за сборную Буркина-Фасо.