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В Белоруссии почтут память умершего от рака экс-игрока "Шинника" - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
11:58 09.06.2026 (обновлено: 12:36 09.06.2026)
В Белоруссии почтут память умершего от рака экс-игрока "Шинника"

Бена Загре почтут минутой молчания перед матчем Белоруссии с Буркина-Фасо

© Фото : ФК "Шинник"Бен Азиз Загре
Бен Азиз Загре - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : ФК "Шинник"
Бен Азиз Загре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-футболиста ярославского "Шинника" Бена Азиза Загре почтут минутой молчания перед началом товарищеского матча между сборными Белоруссии и Буркина-Фасо.
  • У 27-летнего Загре обнаружили опухоль в ноге, в марте 2026 года он перенес ампутацию, после чего футболист скончался.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Память скончавшегося экс-футболиста ярославского "Шинника" Бена Азиза Загре почтут минутой молчания перед началом товарищеского матча между сборными Белоруссии и Буркина-Фасо, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации Белорусской федерации футбола (АБФФ).
В понедельник Селюк сообщил РИА Новости о смерти 27-летнего Загре. В апреле 2025 года у футболиста была обнаружена опухоль в ноге. В марте 2026 года он перенес ампутацию. Матч между сборными Белоруссии и Буркина-Фасо состоится во вторник в Минске.
"Сейчас прошло предматчевое совещание. Перед стартовым свистком минутой молчания почтим память Бена Загре", - сказали в пресс-службе АБФФ.
В ходе игровой карьеры Загре выступал за ряд клубов, включая датский "Эсбьерг", португальскую "Виторию", казахстанский "Кайсар" и ярославский "Шинник", за который играл с февраля 2024 года. В составе клуба он провел 44 матча и забил четыре мяча. Загре завершил карьеру в июле 2025 года. На его счету один матч за сборную Буркина-Фасо.
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