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"Яндекс" масштабировал географию и парк электровелосипедов для курьеров - РИА Новости, 09.06.2026
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09:30 09.06.2026
"Яндекс" масштабировал географию и парк электровелосипедов для курьеров

Электровелосипеды "Яндекс Байк" стали доступны курьерам более чем в 20 городах

© Фото : Пресс-служба сервисов доставки "Яндекса""Яндекс" масштабировал географию и парк электровелосипедов для курьеров
Яндекс масштабировал географию и парк электровелосипедов для курьеров - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Пресс-служба сервисов доставки "Яндекса"
"Яндекс" масштабировал географию и парк электровелосипедов для курьеров
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Электровелосипеды "Яндекс Байк" стали доступны курьерам более чем в 20 городах России, компания удвоила число городов, где можно арендовать такой транспорт, и увеличила парк с 20 до 30 тысяч электровелосипедов, сообщает пресс-служба сервиса.

Арендовать "Яндекс Байк" могут в том числе и курьеры других служб доставки и компаний с собственной курьерской сетью. Для них доступны индивидуальная и B2B-модели аренды. Сейчас взять "Яндекс Байк" в аренду можно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Краснодаре, Тюмени, Перми, Челябинске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Красноярске, Воронеже, Волгограде, Оренбурге, Липецке, Пензе и других городах.

Для обслуживания "Яндекс Байков" и поддержки курьеров работают городские велоцентры. Также компания развивает инфраструктуру для зарядки электровелосипедов — в Москве уже работают 19 зарядных шкафов для быстрой замены или подзарядки аккумуляторов.

"Яндекс Байк" оснащен двигателем мощностью 240 Вт и защищенной батареей с системой непрерывного мониторинга состояния. Она контролирует заряд и предотвращает перегрев, короткие замыкания и резкие перепады температуры. Встроенный модуль ограничивает скорость до 25 километров в час. Каждый велосипед имеет индивидуальный номер.

Как напомнили в пресс-службе, разработка собственного электровелосипеда для курьеров началась в "Яндексе" в 2022 году. Первые "Яндекс Байки" появились на улицах городов в 2023 году.

Помимо развития транспорта, компания также внедряет дополнительные меры безопасности: обучает курьеров правилам дорожного движения, выдает экипировку со светоотражающими элементами, выводит на улицы городов велопомощников и предоставляет страховую защиту курьерам и третьим лицам.
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