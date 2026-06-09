"Яндекс" масштабировал географию и парк электровелосипедов для курьеров

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Электровелосипеды "Яндекс Байк" стали доступны курьерам более чем в 20 городах России, компания удвоила число городов, где можно арендовать такой транспорт, и увеличила парк с 20 до 30 тысяч электровелосипедов, сообщает пресс-служба сервиса.



Арендовать "Яндекс Байк" могут в том числе и курьеры других служб доставки и компаний с собственной курьерской сетью. Для них доступны индивидуальная и B2B-модели аренды. Сейчас взять "Яндекс Байк" в аренду можно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Краснодаре, Тюмени, Перми, Челябинске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Красноярске, Воронеже, Волгограде, Оренбурге, Липецке, Пензе и других городах.



Для обслуживания "Яндекс Байков" и поддержки курьеров работают городские велоцентры. Также компания развивает инфраструктуру для зарядки электровелосипедов — в Москве уже работают 19 зарядных шкафов для быстрой замены или подзарядки аккумуляторов.



"Яндекс Байк" оснащен двигателем мощностью 240 Вт и защищенной батареей с системой непрерывного мониторинга состояния. Она контролирует заряд и предотвращает перегрев, короткие замыкания и резкие перепады температуры. Встроенный модуль ограничивает скорость до 25 километров в час. Каждый велосипед имеет индивидуальный номер.



Как напомнили в пресс-службе, разработка собственного электровелосипеда для курьеров началась в "Яндексе" в 2022 году. Первые "Яндекс Байки" появились на улицах городов в 2023 году.



Помимо развития транспорта, компания также внедряет дополнительные меры безопасности: обучает курьеров правилам дорожного движения, выдает экипировку со светоотражающими элементами, выводит на улицы городов велопомощников и предоставляет страховую защиту курьерам и третьим лицам.