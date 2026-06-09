Названа возможная причина взрывов на газопроводе в дагестанском Кизилюрте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кизилюрте произошло три взрыва на магистральном газопроводе.
- По предварительной информации, причиной взрывов могла стать утечка газа.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Утечка газа могла стать причиной взрывов на газопроводе в дагестанском Кизилюрте, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
Во вторник ГУ МЧС России по Дагестану сообщило, что в Кизилюрте произошло три взрыва на магистральном газопроводе. Врио главы региона Федор Щукин сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.
"По предварительной информации, причиной взрывов могла стать утечка газа", – сказал собеседник агентства.