В Балашихе подорвали автомобиль, погиб водитель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковной Балашихе при подрыве автомобиля погиб водитель.
- Возбуждено уголовное дело.
- В ближайшее время назначат взрывотехническую экспертизу.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В подмосковной Балашихе при взрыве машины погиб водитель, сообщили РИА Новости в СК России.
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"По версии следствия, 9 июня около 5 часов 30 минут при движении автомобиля марки BMW Х3 возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства", — заявили в ведомстве.
© Кадр видео из соцсетей
Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.
Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.
© Кадр видео из соцсетей
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© Фото : соцсети
Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.
Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.
© Фото : соцсети
2 из 3
© Фото : соцсети
Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.
Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.
© Фото : соцсети
3 из 3
Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.
© Кадр видео из соцсетей
1 из 3
Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.
© Фото : соцсети
2 из 3
Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.
© Фото : соцсети
3 из 3
Водитель получил множественные ранения и умер на месте.
Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. В ближайшее время назначат взрывотехническую экспертизу.