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В Балашихе подорвали автомобиль, погиб водитель - РИА Новости, 09.06.2026
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09:23 09.06.2026 (обновлено: 10:44 09.06.2026)
В Балашихе подорвали автомобиль, погиб водитель

СК: в Балашихе подорвали автомобиль BMW Х3, погиб водитель

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте подрыва автомобиля BMW Х3 в Балашихе
Сотрудники правоохранительных органов на месте подрыва автомобиля BMW Х3 в Балашихе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Сотрудники правоохранительных органов на месте подрыва автомобиля BMW Х3 в Балашихе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковной Балашихе при подрыве автомобиля погиб водитель.
  • Возбуждено уголовное дело.
  • В ближайшее время назначат взрывотехническую экспертизу.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В подмосковной Балашихе при взрыве машины погиб водитель, сообщили РИА Новости в СК России.
«

"По версии следствия, 9 июня около 5 часов 30 минут при движении автомобиля марки BMW Х3 возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства", — заявили в ведомстве.

© Кадр видео из соцсетей

Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.

Последствия взрыва автомобиля в Балашихе

Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.

© Кадр видео из соцсетей
1 из 3
© Фото : соцсети

Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.

Последствия взрыва автомобиля в Балашихе

Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.

© Фото : соцсети
2 из 3
© Фото : соцсети

Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.

Последствия взрыва автомобиля в Балашихе

Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.

© Фото : соцсети
3 из 3

Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.

© Кадр видео из соцсетей
1 из 3

Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.

© Фото : соцсети
2 из 3

Последствия взрыва автомобиля в Балашихе.

© Фото : соцсети
3 из 3
Водитель получил множественные ранения и умер на месте.
Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. В ближайшее время назначат взрывотехническую экспертизу.
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