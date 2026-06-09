В Балашихе подорвали автомобиль, погиб водитель

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"По версии следствия, 9 июня около 5 часов 30 минут при движении автомобиля марки BMW Х3 возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства", — заявили в ведомстве.