Подрыв автомобиля в Балашихе

Примерно в 05:30 утра около жилого дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов в подмосковном городе Балашиха взорвалась проезжавшая машина марки BMW Х3.
Примерно в 05:30 утра около жилого дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов в подмосковном городе Балашиха взорвалась проезжавшая машина марки BMW Х3.
Водитель получил многочисленные ранения и умер на месте.
Водитель получил многочисленные ранения и умер на месте.
Автомобиль полностью выгорел.
Подмосковный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело.
Подмосковный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело.
Следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Расследование контролирует прокуратура Московской области.
Расследование контролирует прокуратура Московской области.