Подрыв автомобиля в Балашихе

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Рано утром 9 июня на улице Колдунова в Балашихе прогремел взрыв — там подорвали автомобиль. Кадры с места происшествия — в фотоленте РИА Новости.