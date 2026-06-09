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Подрыв автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 09.06.2026
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11:44 09.06.2026 (обновлено: 19:58 09.06.2026)

Подрыв автомобиля в Балашихе

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Рано утром 9 июня на улице Колдунова в Балашихе прогремел взрыв — там подорвали автомобиль. Кадры с места происшествия — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Примерно в 05:30 утра около жилого дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов в подмосковном городе Балашиха взорвалась проезжавшая машина марки BMW Х3.

Сотрудники правоохранительных органов на месте подрыва автомобиля BMW Х3 в Балашихе

Примерно в 05:30 утра около жилого дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов в подмосковном городе Балашиха взорвалась проезжавшая машина марки BMW Х3.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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1 из 6
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Водитель получил многочисленные ранения и умер на месте.

В подмосковной Балашихе при взрыве машины погиб водитель

Водитель получил многочисленные ранения и умер на месте.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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2 из 6
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Автомобиль полностью выгорел.

В подмосковной Балашихе при взрыве машины погиб водитель

Автомобиль полностью выгорел.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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3 из 6
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Подмосковный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов на месте подрыва автомобиля BMW Х3 в Балашихе

Подмосковный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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4 из 6
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Сотрудники правоохранительных органов на месте подрыва автомобиля BMW Х3 в Балашихе

Следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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5 из 6
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Расследование контролирует прокуратура Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов на месте подрыва автомобиля BMW Х3 в Балашихе

Расследование контролирует прокуратура Московской области.

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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