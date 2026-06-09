В ОП предложили отказаться от написания дипломных работ в вузах

Краткий пересказ от РИА ИИ Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, предложил отказаться от практики написания дипломных и курсовых работ из-за активного использования искусственного интеллекта.

По мнению эксперта, перспективной альтернативой могут стать защита реальных проектов и усиление устной формы экзаменов.

Гриб также предложил рассмотреть введение минимального итогового экзамена по принципу ЕГЭ для выпускников бакалавриата.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российским вузам стоит оказаться от практики написания дипломных и курсовых работ и перейти к альтернативным формам итоговой аттестации из-за активного использования искусственного интеллекта в образовании, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Знаете, как получается сейчас? Дипломную работу пишет искусственный интеллект, а некоторые преподаватели тоже заставляют искусственный интеллект проверять эту дипломную работу. Я считаю, что, наверное, надо отменять дипломные и курсовые работы, переходить на онлайн-тесты, на совместные проекты", - сказал Гриб

По мнению эксперта, более перспективным форматом может стать защита реальных проектов, в том числе в формате стартапов, а также усиление устной формы экзаменов и тестирования, которое сложно "списать".

"Можно развить идею "стартап как диплом". И, конечно, больше внимания к устным экзаменам, диалогам. И тесты, которые сложно списать", - добавил замсекретаря ОП РФ