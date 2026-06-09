США сейчас не видят реальных угроз безопасности перед ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани утверждает, что на данный момент реальных угроз безопасности в США перед предстоящим чемпионатом мира по футболу нет.
- Организаторы совместно с разведывательным сообществом ведут мониторинг возможных рисков и продолжат это делать до завершения чемпионата.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Американские власти в настоящее время не видят реальных угроз безопасности в США перед предстоящим чемпионатом мира по футболу, утверждает глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани.
"На данный момент никаких реальных угроз нет", - заявил он во вторник на мероприятии "Атлантического совета"*.
Джулиани уточнил, что организаторы совместно с разведывательным сообществом ведут мониторинг возможных рисков и продолжат это делать до момента завершения чемпионата.
* Признан нежелательной организацией на территории РФ