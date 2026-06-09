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США сейчас не видят реальных угроз безопасности перед ЧМ - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
21:59 09.06.2026
США сейчас не видят реальных угроз безопасности перед ЧМ

США сейчас не видят реальных угроз безопасности перед ЧМ по футболу

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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Мяч и трофей ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани утверждает, что на данный момент реальных угроз безопасности в США перед предстоящим чемпионатом мира по футболу нет.
  • Организаторы совместно с разведывательным сообществом ведут мониторинг возможных рисков и продолжат это делать до завершения чемпионата.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Американские власти в настоящее время не видят реальных угроз безопасности в США перед предстоящим чемпионатом мира по футболу, утверждает глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани.
"На данный момент никаких реальных угроз нет", - заявил он во вторник на мероприятии "Атлантического совета"*.
Джулиани уточнил, что организаторы совместно с разведывательным сообществом ведут мониторинг возможных рисков и продолжат это делать до момента завершения чемпионата.
* Признан нежелательной организацией на территории РФ
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