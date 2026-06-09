США сейчас не видят реальных угроз безопасности перед ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани утверждает, что на данный момент реальных угроз безопасности в США перед предстоящим чемпионатом мира по футболу нет.

Организаторы совместно с разведывательным сообществом ведут мониторинг возможных рисков и продолжат это делать до завершения чемпионата.

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Американские власти в настоящее время не видят реальных угроз безопасности в США перед предстоящим чемпионатом мира по футболу, утверждает глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани.

"На данный момент никаких реальных угроз нет", - заявил он во вторник на мероприятии "Атлантического совета"*.

Джулиани уточнил, что организаторы совместно с разведывательным сообществом ведут мониторинг возможных рисков и продолжат это делать до момента завершения чемпионата.