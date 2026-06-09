США не пустили чиновников некоторых стран на ЧМ, заявил Белый дом

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани во вторник подтвердил, что США отказали в посещении спортивным чиновникам некоторых стран, участвующих в Чемпионате мира по футболу.

"Злоумышленники, которые приезжают в страну или пытаются въехать в нее под прикрытием Чемпионата мира по футболу, не получат доступа в Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул чиновник.