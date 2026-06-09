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США не пустили чиновников некоторых стран на ЧМ, заявил Белый дом - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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21:57 09.06.2026
США не пустили чиновников некоторых стран на ЧМ, заявил Белый дом

Джулиани: США не пустили чиновников некоторых стран на чемпионат мира

© Официальный сайт ФИФАМяч ЧМ-2026
Мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Официальный сайт ФИФА
Мяч ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США отказали в посещении некоторым спортивным чиновникам стран-участниц Чемпионата мира по футболу.
  • Вашингтон соблюдает баланс между гостеприимством и мерами национальной безопасности.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани во вторник подтвердил, что США отказали в посещении спортивным чиновникам некоторых стран, участвующих в Чемпионате мира по футболу.
"Было 35 команд, которые приехали в Соединенные Штаты. Ни игрокам, ни тренерам не было отказано (в пересечении границы - ред.). Некоторым официальным лицам было отказано, и на то были веские причины", - сказал Джулиани на мероприятии "Атлантического совета"*.
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Он добавил, что Вашингтон соблюдает баланс между гостеприимством и соблюдением мер национальной безопасности.
"Злоумышленники, которые приезжают в страну или пытаются въехать в нее под прикрытием Чемпионата мира по футболу, не получат доступа в Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул чиновник.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи примут 11 городов.
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