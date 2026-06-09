США не пустили чиновников некоторых стран на ЧМ, заявил Белый дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США отказали в посещении некоторым спортивным чиновникам стран-участниц Чемпионата мира по футболу.
- Вашингтон соблюдает баланс между гостеприимством и мерами национальной безопасности.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани во вторник подтвердил, что США отказали в посещении спортивным чиновникам некоторых стран, участвующих в Чемпионате мира по футболу.
"Было 35 команд, которые приехали в Соединенные Штаты. Ни игрокам, ни тренерам не было отказано (в пересечении границы - ред.). Некоторым официальным лицам было отказано, и на то были веские причины", - сказал Джулиани на мероприятии "Атлантического совета"*.
Он добавил, что Вашингтон соблюдает баланс между гостеприимством и соблюдением мер национальной безопасности.
"Злоумышленники, которые приезжают в страну или пытаются въехать в нее под прикрытием Чемпионата мира по футболу, не получат доступа в Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул чиновник.
*Признан нежелательной организацией на территории РФ