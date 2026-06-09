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Все матчи ЧМ в США защитят от беспилотников, заявил Белый дом - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
21:29 09.06.2026 (обновлено: 21:54 09.06.2026)
Все матчи ЧМ в США защитят от беспилотников, заявил Белый дом

Джулиани: все матчи ЧМ в США защитят от беспилотников

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фотография из соцсетей
Официальный мяч ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все матчи Чемпионата мира по футболу в США будут защищены от проникновения беспилотников на стадионы.
  • Защита от БПЛА будет действовать на площадках всех фестивалей болельщиков в 11 городах-организаторах.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Все матчи Чемпионата мира по футболу в США защитят от проникновения беспилотников на стадионы, заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани.
"Мы смогли обеспечить защиту всех 78 матчей от БПЛА. Это означает наличие систем, предотвращающих проникновение беспилотников на территорию стадионов", - сказал Джулиани на мероприятии "Атлантического совета"*.
Чиновник добавил, что защита от БПЛА будет действовать на площадках всех фестивалей болельщиков в 11 городах-организаторах.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи примут 11 городов.
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