В США 21 человека задержали за беспорядки после матча финальной серии НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нью-Йорке задержали более 20 человек в ходе беспорядков после матча финальной серии НБА, восьмерым предъявлены обвинения.

Пять сотрудников полиции Нью-Йорка получили травмы.

НЬЮ-ЙОРК, 9 июн - РИА Новости. Более 20 человек задержали правоохранители в ходе беспорядков в Нью-Йорке после очередного матча финальной серии НБА, восьмерым предъявлены обвинения, сообщили РИА Новости в городском управлении полиции.

"Всего прошлой ночью был задержан 21 человек, восемь были арестованы, им предъявлены обвинения. 13 отпустили под обязательство явки в суд", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что двоих задержанных обвинили в нападении на полицейских, одного - в попытке такого нападения.

"Пять сотрудников полиции Нью-Йорка получили травмы", - отметили в городском управлении.