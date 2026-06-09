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В США 21 человека задержали за беспорядки после матча финальной серии НБА - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Баскетбол
 
18:57 09.06.2026
В США 21 человека задержали за беспорядки после матча финальной серии НБА

В Нью-Йорке 21 человека задержали за беспорядки после матча финальной серии НБА

© Depositphotos.com / modfosПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Depositphotos.com / modfos
Полиция США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке задержали более 20 человек в ходе беспорядков после матча финальной серии НБА, восьмерым предъявлены обвинения.
  • Пять сотрудников полиции Нью-Йорка получили травмы.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июн - РИА Новости. Более 20 человек задержали правоохранители в ходе беспорядков в Нью-Йорке после очередного матча финальной серии НБА, восьмерым предъявлены обвинения, сообщили РИА Новости в городском управлении полиции.
"Всего прошлой ночью был задержан 21 человек, восемь были арестованы, им предъявлены обвинения. 13 отпустили под обязательство явки в суд", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что двоих задержанных обвинили в нападении на полицейских, одного - в попытке такого нападения.
"Пять сотрудников полиции Нью-Йорка получили травмы", - отметили в городском управлении.
Накануне после очередного матча финальной серии НБА с участием местной команды Nicks болельщики устроили беспорядки, затевали драки и столкновения с полицией. За ходом игры при этом наблюдал президент США Дональд Трамп, специально прибывший в город.
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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Вчера, 05:37
 
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