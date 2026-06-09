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Туск призвал Киев взять ответственность за героизацию лидеров УПА* - РИА Новости, 09.06.2026
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16:31 09.06.2026
Туск призвал Киев взять ответственность за героизацию лидеров УПА*

Туск призвал Украину взять на себя ответственность за героизацию лидеров УПА

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Премьер-министр Польши Дональд Туск
 Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина должна взять на себя ответственность за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии*.
  • Ранее лидер киевского режима Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника.
ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Украина должна взять на себя ответственность за героизацию деятелей признанной в РФ экстремистской Украинской повстанческой армии*, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
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"Я приложил усилия, чтобы украинская сторона предприняла инициативу и приняла на себя ответственность за этот кризис, а также способы выхода из этого кризиса", - сказал Туск.
При этом он отметил, что прикладывал свои усилия "на нескольких уровнях".
По словам польского премьера, он пытается убедить украинские власти в том, что "мяч на их стороне и что это украинцы должны найти решение".
Он отметил, что пока украинские аргументы не убеждают польскую сторону.
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"Я слушал разные аргументы с украинской стороны. Они нас не убеждают", - сказал Туск.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.
Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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