Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина должна взять на себя ответственность за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии*.

Ранее лидер киевского режима Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника.

ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Украина должна взять на себя ответственность за героизацию деятелей признанной в РФ экстремистской Украинской повстанческой армии*, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области . Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ . В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.

"Я приложил усилия, чтобы украинская сторона предприняла инициативу и приняла на себя ответственность за этот кризис, а также способы выхода из этого кризиса", - сказал Туск

При этом он отметил, что прикладывал свои усилия "на нескольких уровнях".

По словам польского премьера, он пытается убедить украинские власти в том, что "мяч на их стороне и что это украинцы должны найти решение".

Он отметил, что пока украинские аргументы не убеждают польскую сторону.

"Я слушал разные аргументы с украинской стороны. Они нас не убеждают", - сказал Туск.

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.

Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.