Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина должна взять на себя ответственность за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии*.
- Ранее лидер киевского режима Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника.
ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Украина должна взять на себя ответственность за героизацию деятелей признанной в РФ экстремистской Украинской повстанческой армии*, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
"Я приложил усилия, чтобы украинская сторона предприняла инициативу и приняла на себя ответственность за этот кризис, а также способы выхода из этого кризиса", - сказал Туск.
При этом он отметил, что прикладывал свои усилия "на нескольких уровнях".
По словам польского премьера, он пытается убедить украинские власти в том, что "мяч на их стороне и что это украинцы должны найти решение".
Он отметил, что пока украинские аргументы не убеждают польскую сторону.
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"Я слушал разные аргументы с украинской стороны. Они нас не убеждают", - сказал Туск.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.
Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
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