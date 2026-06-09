Рейтинг@Mail.ru
"Прогнило насквозь". Произошедшее на Украине вызвало ярость в Польше - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 09.06.2026
"Прогнило насквозь". Произошедшее на Украине вызвало ярость в Польше

Зайончковская-Герник: Украина из-за коррупции напоминает мафиозную структуру

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Украина из-за масштабной коррупции все больше напоминает мафиозную структуру.
  • Ева Зайончковская-Герник высказалась так в связи с приговором экс-главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву, которого осудили на пять лет лишения свободы по делу о получении неправомерной выгоды.
  • Депутат призвала Польшу изменить курс и перестать помогать Украине.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украина из-за масштабной коррупции все больше напоминает мафиозную структуру, а не государство, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
Так она прокомментировала сообщение о том, что экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о получении неправомерной выгоды.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Туск заявил, что его иногда трясет от заявлений с Украины
Вчера, 18:10
"Так что, будем и дальше обременять долгами следующие поколения поляков ради Украины? Будем дальше впустую, бескорыстно вливать туда миллиарды, делая вид, что не видим гигантской коррупции и насмешек над польскими жертвами Волынской резни? А может, сразу примем их в Европейский Союз? Покуда это государство насквозь прогнило из-за коррупции и прославляет устроивших геноцид, об этом даже не должно быть и речи", — обрушилась с критикой она.
Политик отметила, что Польша должна изменить курс и перестать быть "банкоматом Украины". Варшава не должна бескорыстно помогать Киеву, так как это приводит к тому, что ее уважают все меньше, заключила она.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 16 мая 2023 года предъявила Всеволоду Князеву обвинение в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Позже издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что еще 11 судей Верховного суда могут быть причастны к делу о коррупции, в котором фигурирует экс-глава высшей судебной инстанции.
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Случившееся во время визита Зеленского в Лондон вызвало переполох на Западе
Вчера, 17:02
 
УкраинаПольшаЕвропарламентВеликая Отечественная война (1941-1945)Страна.uaВаршаваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала