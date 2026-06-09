"Прогнило насквозь". Произошедшее на Украине вызвало ярость в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Украина из-за масштабной коррупции все больше напоминает мафиозную структуру.
- Ева Зайончковская-Герник высказалась так в связи с приговором экс-главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву, которого осудили на пять лет лишения свободы по делу о получении неправомерной выгоды.
- Депутат призвала Польшу изменить курс и перестать помогать Украине.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украина из-за масштабной коррупции все больше напоминает мафиозную структуру, а не государство, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
Так она прокомментировала сообщение о том, что экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о получении неправомерной выгоды.
"Так что, будем и дальше обременять долгами следующие поколения поляков ради Украины? Будем дальше впустую, бескорыстно вливать туда миллиарды, делая вид, что не видим гигантской коррупции и насмешек над польскими жертвами Волынской резни? А может, сразу примем их в Европейский Союз? Покуда это государство насквозь прогнило из-за коррупции и прославляет устроивших геноцид, об этом даже не должно быть и речи", — обрушилась с критикой она.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 16 мая 2023 года предъявила Всеволоду Князеву обвинение в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Позже издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что еще 11 судей Верховного суда могут быть причастны к делу о коррупции, в котором фигурирует экс-глава высшей судебной инстанции.