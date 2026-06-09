"Прогнило насквозь". Произошедшее на Украине вызвало ярость в Польше

"Так что, будем и дальше обременять долгами следующие поколения поляков ради Украины? Будем дальше впустую, бескорыстно вливать туда миллиарды, делая вид, что не видим гигантской коррупции и насмешек над польскими жертвами Волынской резни? А может, сразу примем их в Европейский Союз? Покуда это государство насквозь прогнило из-за коррупции и прославляет устроивших геноцид, об этом даже не должно быть и речи", — обрушилась с критикой она.