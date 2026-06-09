Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Польша больше не должна оставаться бесплатным тылом для Украины.
- Миллер возмутился по поводу возможных проявлений нерешительности в вопросе лишения Владимира Зеленского высшей польской награды.
- По мнению Миллера, если президент Навроцкий передумает лишать Зеленского ордена Белого орла, это будет воспринято украинским руководством как проявление слабости Варшавы.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Польша больше не должна оставаться бесплатным тылом для Украины, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер в эфире телеканала WolnośćTV.
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"Я считаю, что это (лишение Зеленского польского ордена. — Прим. ред.) была хорошая возможность четко сказать украинцам: <…> если кто-то преступник, то его и будут называть преступником. Польша не бесплатный тыл для этого конфликта и не бесплатная перевалочная станция. Она не дешевая проститутка!" — возмутился политик.
По его словам, любые проявления нерешительности в вопросе лишения Владимира Зеленского высшей польской награды будут расценены украинским руководством как проявление слабости Варшавы.
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"Если президент Навроцкий объявляет, что намерен лишить Зеленского ордена Белого орла, он не может позже сказать, что передумал. Потому что это будет компрометацией уже не самого президента, а станет очередным сигналом для Киева, что с поляками можно делать все что угодно. Можно ими пренебрегать, можно унижать, можно обходить их стороной. Они все равно ничего не сделают. Это будет истолковано так, что поляки, как обычно, боятся бросить вызов Киеву", — объяснил Миллер.
В конце мая глава киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть лишение Зеленского высшей награды Польши. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.