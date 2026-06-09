Темрезов поручил усовершенствовать систему сбора и утилизации ТКО

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил до 2028 года обеспечить 100-процентное обновление контейнеров для твердых коммунальных отходов на территории республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках решения этой задачи до конца 2029 года планируется строительство комплексного объекта по размещению твердых коммунальных отходов на территории Зеленчукского района мощностью сортировки 60 тысяч тонн в год.

В пресс-службе добавили, что для формирования системного подхода к управлению отходами уже актуализирована территориальная схема, включая ее электронную модель. Также определены две новые зоны обслуживания, по которым выбраны региональные операторы, к которым предъявлены повышенные требования.

Министерству природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии необходимо ежеквартально докладывать о результатах мониторинга и принятых мерах по фактам нарушений, за которые для региональных операторов установлены штрафные санкции.

В пресс-службе отметили, что важным шагом стало внедрение механизмов поддержки муниципалитетов. Разработан и утвержден региональный нормативный акт, предусматривающий предоставление субсидий на закупку контейнеров, обустройство контейнерных площадок и их приведение к единому архитектурному стилю.

В 2025 году в республике оборудовано 20 новых контейнерных площадок, установлено 120 новых контейнеров. В текущем 2026 году планируется обустроить еще 100 современных контейнерных площадок.