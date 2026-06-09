Рейтинг@Mail.ru
Темрезов поручил усовершенствовать систему сбора и утилизации ТКО - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
20:56 09.06.2026 (обновлено: 21:14 09.06.2026)
Темрезов поручил усовершенствовать систему сбора и утилизации ТКО

Темрезов поручил улучшить систему сбора и утилизации ТКО в Карачаево-Черкесии

© Фото : Канал Рашида Темрезова в мессенджере "Макс"Глава КЧР Рашид Темрезов на ежегодном докладе-послании
Глава КЧР Рашид Темрезов на ежегодном докладе-послании - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Канал Рашида Темрезова в мессенджере "Макс"
Глава КЧР Рашид Темрезов на ежегодном докладе-послании
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил до 2028 года обеспечить 100-процентное обновление контейнеров для твердых коммунальных отходов на территории республики, сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках решения этой задачи до конца 2029 года планируется строительство комплексного объекта по размещению твердых коммунальных отходов на территории Зеленчукского района мощностью сортировки 60 тысяч тонн в год.
В пресс-службе добавили, что для формирования системного подхода к управлению отходами уже актуализирована территориальная схема, включая ее электронную модель. Также определены две новые зоны обслуживания, по которым выбраны региональные операторы, к которым предъявлены повышенные требования.
Министерству природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии необходимо ежеквартально докладывать о результатах мониторинга и принятых мерах по фактам нарушений, за которые для региональных операторов установлены штрафные санкции.
В пресс-службе отметили, что важным шагом стало внедрение механизмов поддержки муниципалитетов. Разработан и утвержден региональный нормативный акт, предусматривающий предоставление субсидий на закупку контейнеров, обустройство контейнерных площадок и их приведение к единому архитектурному стилю.
В 2025 году в республике оборудовано 20 новых контейнерных площадок, установлено 120 новых контейнеров. В текущем 2026 году планируется обустроить еще 100 современных контейнерных площадок.
"Взять на контроль правительству, а министерству природных ресурсов и экологии до 2028 года обеспечить 100-процентное обновление контейнеров для твердых коммунальных отходов на территории республики", — приводит слова Темрезова пресс-служба.
Глава КЧР Рашид Темрезов на ежегодном докладе-послании - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Глава КЧР отметил перспективы расширения площадей садов до 3,5 тысячи га
Вчера, 20:51
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала