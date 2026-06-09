Глава КЧР отметил перспективы расширения площадей садов до 3,5 тысячи га

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии планируется увеличить площади садов различного типа до 3,5 тысячи гектаров к 2030 году, сообщил глава региона Рашид Темрезов в ежегодном докладе-послании.

Так, на сегодняшний день заложено 1,5 тысячи гектаров садов преимущественно интенсивного и суперинтенсивного типа. К 2030 году за счет разных форм садоводства планируется увеличить площади еще на 2 тысячи гектаров.

"Господдержку по выращиванию мини-садов получил 21 сельскохозкооператив, объединивший 552 личных подсобных хозяйства. С начала реализации программы на эти цели направлено более 266 миллионов рублей", — указывает пресс-служба правительства региона.