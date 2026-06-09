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Глава КЧР отметил перспективы расширения площадей садов до 3,5 тысячи га - РИА Новости, 09.06.2026
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Карачаево-Черкесская Республика
 
20:51 09.06.2026 (обновлено: 21:14 09.06.2026)
Глава КЧР отметил перспективы расширения площадей садов до 3,5 тысячи га

Глава КЧР Темрезов отметил перспективы расширения площадей садов до 3,5 тыс га

© Фото : Канал Рашида Темрезова в мессенджере "Макс"Глава КЧР Рашид Темрезов на ежегодном докладе-послании
Глава КЧР Рашид Темрезов на ежегодном докладе-послании - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Канал Рашида Темрезова в мессенджере "Макс"
Глава КЧР Рашид Темрезов на ежегодном докладе-послании
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии планируется увеличить площади садов различного типа до 3,5 тысячи гектаров к 2030 году, сообщил глава региона Рашид Темрезов в ежегодном докладе-послании.
Так, на сегодняшний день заложено 1,5 тысячи гектаров садов преимущественно интенсивного и суперинтенсивного типа. К 2030 году за счет разных форм садоводства планируется увеличить площади еще на 2 тысячи гектаров.
"Господдержку по выращиванию мини-садов получил 21 сельскохозкооператив, объединивший 552 личных подсобных хозяйства. С начала реализации программы на эти цели направлено более 266 миллионов рублей", — указывает пресс-служба правительства региона.
В регионе развивается инфраструктуры хранения и переработки фруктов и овощей. В Карачаево-Черкесии уже действуют два фруктохранилища на 15 тысяч тонн, готовятся к строительству хранилище на 60 тысяч тонн.
Глава КЧР Рашид Темрезов на ежегодном докладе-послании - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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