Рейтинг@Mail.ru
Темрезов заявил о полной замене 141 лифта в многоквартирных домах КЧР - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
20:40 09.06.2026 (обновлено: 21:14 09.06.2026)
Темрезов заявил о полной замене 141 лифта в многоквартирных домах КЧР

Рашид Темрезов заявил о полной замене 141 лифта в домах КЧР до конца 2028 года

© Фото : Канал Рашида Темрезова в мессенджере "Макс"Глава КЧР Рашид Темрезов на ежегодном докладе-послании
Глава КЧР Рашид Темрезов на ежегодном докладе-послании - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Канал Рашида Темрезова в мессенджере "Макс"
Глава КЧР Рашид Темрезов на ежегодном докладе-послании
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца 2028 года заменят 141 лифт с истекшим сроком службы в многоквартирных домах, сообщил глава региона Рашид Темрезов в ежегодном докладе-послании.
В 2025 году выполнены работы по капремонту в 31 многоквартирном доме, заменен 21 лифт.
Темрезов подчеркнул, что вопрос обновления лифтового оборудования требует отдельного внимания.
"На Петербургском экономическом форуме заключено соглашение с ДОМ.РФ о взаимодействии, в том числе при реализации мероприятий по замене лифтового оборудования. До конца 2028 года в республике заменят 141 лифт с истекшим сроком службы. Министерству строительства и ЖКХ совместно с главами муниципалитетов поручаю обеспечить выполнение этой задачи", — приводит слова Темрезова пресс-служба правительства региона.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
"ДОМ.РФ" примет участие в разработке мастер-плана развития столицы КЧР
5 июня, 20:57
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияРашид Темрезов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала