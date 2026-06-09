Темрезов заявил о полной замене 141 лифта в многоквартирных домах КЧР

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до конца 2028 года заменят 141 лифт с истекшим сроком службы в многоквартирных домах, сообщил глава региона Рашид Темрезов в ежегодном докладе-послании.

В 2025 году выполнены работы по капремонту в 31 многоквартирном доме, заменен 21 лифт.

Темрезов подчеркнул, что вопрос обновления лифтового оборудования требует отдельного внимания.

"На Петербургском экономическом форуме заключено соглашение с ДОМ.РФ о взаимодействии, в том числе при реализации мероприятий по замене лифтового оборудования. До конца 2028 года в республике заменят 141 лифт с истекшим сроком службы. Министерству строительства и ЖКХ совместно с главами муниципалитетов поручаю обеспечить выполнение этой задачи", — приводит слова Темрезова пресс-служба правительства региона.