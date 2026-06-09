Темрезов анонсировал строительство крупного водопровода в КЧР

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В текущем году в Карачаево-Черкесии начнут строительство новой системы водоснабжения для шести населенных пунктов Зеленчукского и Хабезского районов и аэропорта "Архыз", сообщил глава региона Рашид Темрезов в ходе доклада-послания.

Новые сети протяженностью 70 километров обеспечат стабильное водоснабжение аэропортового комплекса "Архыз" и улучшат качество жизни более 35 тысяч жителей населенных пунктов Нижняя Ермоловка, Даусуз, Ильич, Новоисправненское, Инжичишхо и Фроловский.

"Кроме того, в 2025 году за счет средств специального казначейского кредита начали строить 33 километра сетей водоснабжения для населенных пунктов Прикубанского района и нового микрорайона в северной части города Черкесска", — отмечают в пресс-службе правительства республики.

По программе "Комплексное развитие сельских территорий" выделены средства на водоснабжение станции Кардоникской, на данный момент построено 82 километра водопроводных сетей.

В рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" ведутся работы по строительству четырех объектов водоснабжения в Дружбе, Псыже и Преградной.

Всего с 2019 по 2025 год в сельских населенных пунктах республики проведены работы по замене ветхих водопроводных сетей и строительству новых общей протяженностью почти 200 километров.