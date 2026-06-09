Темрезов анонсировал строительство крупного водопровода в КЧР

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В текущем году в Карачаево-Черкесии начнут строительство новой системы водоснабжения для шести населенных пунктов Зеленчукского и Хабезского районов и аэропорта "Архыз", сообщил глава региона Рашид Темрезов в ходе доклада-послания.
Новые сети протяженностью 70 километров обеспечат стабильное водоснабжение аэропортового комплекса "Архыз" и улучшат качество жизни более 35 тысяч жителей населенных пунктов Нижняя Ермоловка, Даусуз, Ильич, Новоисправненское, Инжичишхо и Фроловский.
"Кроме того, в 2025 году за счет средств специального казначейского кредита начали строить 33 километра сетей водоснабжения для населенных пунктов Прикубанского района и нового микрорайона в северной части города Черкесска", — отмечают в пресс-службе правительства республики.
По программе "Комплексное развитие сельских территорий" выделены средства на водоснабжение станции Кардоникской, на данный момент построено 82 километра водопроводных сетей.
В рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" ведутся работы по строительству четырех объектов водоснабжения в Дружбе, Псыже и Преградной.
Всего с 2019 по 2025 год в сельских населенных пунктах республики проведены работы по замене ветхих водопроводных сетей и строительству новых общей протяженностью почти 200 километров.
"По моему поручению правительством республики разработан комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры Карачаево-Черкесии, который обновляется и актуализируется в каждодневном режиме. Ключевой акцент, безусловно, это — модернизация водохозяйственного комплекса с учетом приоритетных территорий. В эту работу прошу активней включаться глав муниципальных районов и городских округов — необходимо своевременно предоставлять Минстрою республики результаты анализа износа сетей водоснабжения, направлять разработанные проекты по тем населенным пунктам, где чаще всего происходят аварийные ситуации", — приводит слова Темрезова пресс-служба.