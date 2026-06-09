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Чемпионка России по гимнастике вышла замуж за известного хоккеиста - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Хоккей
 
13:33 09.06.2026 (обновлено: 18:26 09.06.2026)
Чемпионка России по гимнастике вышла замуж за известного хоккеиста

Чемпионка России по гимнастике Попова вышла замуж за хоккеиста Гоголева

© Фото : Соцсети Анны ПоповойГимнастка Анна Попова
Гимнастка Анна Попова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Соцсети Анны Поповой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Попова, чемпионка России по художественной гимнастике, объявила о помолвке с хоккеистом Павлом Гоголевым.
  • О романтических отношениях между Поповой и Гоголевым стало известно в мае 2026 года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье Анна Попова сообщила информацию о помолвке с хоккеистом Павлом Гоголевым в своих социальных сетях.
"Я сказала ДА. 06.06.2026", — заявила гимнастка и приложила совместную фотографию.
Про отношения 19-летней Поповой и 26-летнего Гоголева стало известно в мае 2026 года, когда спортсменка выложила в сеть фото спортсменов.
© Фото : Соцсети Анны ПоповойГимнастка Анна Попова
Гимнастка Анна Попова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Соцсети Анны Поповой
Гимнастка Анна Попова
Ранее Попова перенесла тяжелую операцию на позвоночнике, но сумела вернуться к выступления в шоу. Гоголев на протяжении несколько лет выступал за "Сибирь", а до этого играли в Северной Америке в низших лигах.
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ХоккейПавел ГоголевАнна ПоповаСибирьРоссияСеверная Америка
 
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