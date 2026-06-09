Чемпионка России по гимнастике вышла замуж за известного хоккеиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Попова, чемпионка России по художественной гимнастике, объявила о помолвке с хоккеистом Павлом Гоголевым.
- О романтических отношениях между Поповой и Гоголевым стало известно в мае 2026 года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье Анна Попова сообщила информацию о помолвке с хоккеистом Павлом Гоголевым в своих социальных сетях.
"Я сказала ДА. 06.06.2026", — заявила гимнастка и приложила совместную фотографию.
© Фото : Соцсети Анны ПоповойГимнастка Анна Попова
© Фото : Соцсети Анны Поповой
Гимнастка Анна Попова
Ранее Попова перенесла тяжелую операцию на позвоночнике, но сумела вернуться к выступления в шоу. Гоголев на протяжении несколько лет выступал за "Сибирь", а до этого играли в Северной Америке в низших лигах.