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Стармер назвал инцидент с попыткой обезглавливания в Белфасте кошмарным - РИА Новости, 09.06.2026
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16:51 09.06.2026
Стармер назвал инцидент с попыткой обезглавливания в Белфасте кошмарным

Стармер назвал инцидент с попыткой обезглавливания мужчины в Белфасте кошмарным

© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мигрант из Сомали задержан полицией Северной Ирландии по подозрению в покушении на убийство в Белфасте.
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение кошмарным и выразил свое отвращение к подобным актам насилия.
ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал кошмарным нападение с попыткой обезглавливания мужчины в Белфасте мигрантом из Сомали.
В понедельник полиция Северной Ирландии сообщила о задержании мигранта из Сомали по подозрению в покушении на убийство. Подозреваемый напал на жертву на одной из улиц Белфаста и нанес тяжелые раны в области лица и шеи. Пострадавший, которому более 40 лет, поступил в больницу в тяжелом состоянии.
"Кошмарное нападение, произошедшее прошлой ночью в Белфасте, вызывает отвращение. Я не потерплю подобные акты насилия на наших улицах", - заявил Стармер в соцсети X (бывшем Twitter).
На видеозаписи инцидента, размещенном в интернете, видно, как нападавший нанес жертве несколько ударов в голову, после чего попытался обезглавить. Прохожие вмешались и остановили преступника.
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