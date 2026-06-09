Стармер назвал инцидент с попыткой обезглавливания в Белфасте кошмарным

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал кошмарным нападение с попыткой обезглавливания мужчины в Белфасте мигрантом из Сомали.

На видеозаписи инцидента, размещенном в интернете, видно, как нападавший нанес жертве несколько ударов в голову, после чего попытался обезглавить. Прохожие вмешались и остановили преступника.