Стармер назвал инцидент с попыткой обезглавливания в Белфасте кошмарным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мигрант из Сомали задержан полицией Северной Ирландии по подозрению в покушении на убийство в Белфасте.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение кошмарным и выразил свое отвращение к подобным актам насилия.
ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал кошмарным нападение с попыткой обезглавливания мужчины в Белфасте мигрантом из Сомали.
В понедельник полиция Северной Ирландии сообщила о задержании мигранта из Сомали по подозрению в покушении на убийство. Подозреваемый напал на жертву на одной из улиц Белфаста и нанес тяжелые раны в области лица и шеи. Пострадавший, которому более 40 лет, поступил в больницу в тяжелом состоянии.
На видеозаписи инцидента, размещенном в интернете, видно, как нападавший нанес жертве несколько ударов в голову, после чего попытался обезглавить. Прохожие вмешались и остановили преступника.